Krychowiak ponownie "doceniony". "Żelazko zamiast stopy"

"Le Parisien" postanowił sporządzić listę najgorszych transferów PSG dokonanych przez katarskich właścicieli. Nie zabrakło na niej znanych nazwisk, w tym Krychowiaka. "Każdy dyrektor sportowy, od Leonardo do Antero Henrique, ma na swoim koncie nieudane transfery za grube pieniądze, bądź takie, które nadal obciążają klubową kasę" – czytamy.

"Reprezentant Polski przyszedł do Paryża w tym samym czasie, co Jese Rodriguez. Miał reputację solidnego pomocnika. Jednak kwota jaką za niego zapłacono (35 milionów euro), jego zarobki (500 tysięcy euro miesięcznie) podzielone przez jego występy (rozegrał tylko 19 spotkań) w ciągu trzech lat (dwa wypożyczenia) sprawiają, że Krychowiak jest jedną z najgorszych decyzji transferowych PSG. Nawet pozostali piłkarze żartowali z jego umiejętności podczas treningów, a nierzadko również spotkań. Pewnego dnia padł żart, że ma dwa żelazka zamiast stóp, co jest obrazą dla żelazka" – napisano.

Polak dołączył do PSG latem 2016 roku z Sevilli. Nie potrafił wywalczyć miejsca w podstawowym składzie i nawet jego były trener z andaluzyjskiego klubu Unai Emery nie chciał na niego stawiać. Większość piłkarzy z szatni uznawała, że odstawał od reszty zespołu pod względem technicznym, co sprawia, że hamuje akcje ofensywne.

Najpierw "Krycha" został wypożyczony do West Bromwich Albion, a w lipcu 2018 roku powędrował do Lokomotiwu Moskwa. W Rosji zdołał odbudować formę i moskiewski klub wykupi go latem za 13,5 miliona euro.

Doborowe towarzystwo

Co zrozumiałe, Krychowiak znalazł się w całkiem niezłym towarzystwie. Wśród najgorszych ‘’wyróżnieni” zostali m.in. pomocnicy Hatem Ben Arfa i Lassana Diarra, a także znajdujący się w obecnej kadrze Eric Maxim Choupo-Moting. Reprezentant Kamerunu w ostatnim meczu odstawił prawdziwy cyrk – nie trafił do bramki z… linii bramkowej.

Na tym oczywiście nie koniec – znalazło się również miejsca dla obrońcy Diego Lugano, pomocnika Yohana Cabaye i skrzydłowych Goncalo Guedesa i Jese Rodrigueza. Co ciekawe, na liście pojawił się również David Beckham, który "był drogi w utrzymaniu, a nie mógł zaoferować wiele pod względem sportowym".