Krychowiak z golem. Czekał dziewięć miesięcy

Grzegorz Krychowiak. Typ zwycięzcy

22.06 | Coś do udowodnienia w kolejnym meczu mundialu z Kolumbią będzie miał Grzegorz Krychowiak. Z Senegalem strzelił co prawda jedyną dla Polski bramkę, ale tego występu do udanych zaliczyć nie może. W niedzielę powinien być zmotywowany, bo jak mówią o nim najbliżsi - to typ zwycięzcy.

