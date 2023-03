Krychowiak odpowiedział na brak powołania efektownym golem w klubie

- To był niełatwy, ale najważniejsze, że zwycięski mecz – podkreślił doświadczony pomocnik, zwracając uwagę, że na dokładniejsze analizy przyjdzie jeszcze czas.

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Krychowiak: z bojowym nastawieniem jedziemy do Kataru

Krychowiak: z bojowym nastawieniem jedziemy do Kataru

Pierwsza reakcja Krychowiaka po braku powołania Grzegorz... czytaj dalej » Jeszcze w piątek o Krychowiaku mówiło się głównie w kontekście nominacji nowego selekcjonera Biało-Czerwonych Fernando Santosa. Doświadczony piłkarz nie znalazł się bowiem na liście 25 graczy powołanych na marcowe spotkania eliminacji mistrzostw Europy z Czechami oraz Albanią.

Krychowiak dał Al-Shabab nadzieję

Dzień później uczestnik ostatnich mistrzostw świata w Katarze pokazał się z bardzo dobrej strony w ligowym meczu swojego klubu.

Choć do przerwy jego ekipa przegrywała w Burajdzie 0:2, to w 58. minucie Krychowiak dał sygnał do ataku, strzelając ładnego gola zza pola karnego. Udostępnione przez siebie w mediach społecznościowych trafienie podpisał krótko: "Tylko praca".



tylko praca +1 pic.twitter.com/v42uP66Gjs — Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) March 18, 2023





Finalnie spotkanie zakończyło się remisem 2:2, dzięki czemu po 21. kolejce Al-Shabab zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 44 punktów.

Cristiano Ronaldo też z golem

Prowadzi Al-Ittihad (50) przed Al-Nassr (49). W sobotę obie drużyny wygrały swoje mecze, odpowiednio z Al-Fateh 5:1 oraz z Abhą 2:1. W tym drugim starciu efektowną bramkę uderzeniem z rzutu wolnego zdobył Cristiano Ronaldo.