Skończyło się na strachu. Krychowiak potwierdził obecność na zgrupowaniu kadry

Piszczek i debiutant z Lecha. Brzęczek powołał kadrę na mecze z Izraelem i Słowenią Kamil Jóźwiak... czytaj dalej » Gdyby wstępna diagnoza potwierdziła się, Krychowiak nie mógłby wystąpić w najbliższych meczach reprezentacji Polski.

W sobotę (16 listopada) Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Izraelem, zaś eliminacje zakończą wtorkowym meczem ze Słowenią (19 listopada) na PGE Narodowym w Warszawie.

Potwierdził obecność

Na szczęście nic poważnego się nie stało, o czym po zakończonym meczu poinformował sam poszkodowany.

"Wszystko w porządku z moim zdrowiem" - napisał Krychowiak na Instagramie. Jego Lokomotiw zremisował z FK Krasnodar 1:1.

W poniedziałek 29-latek poinformował swoich kolegów z reprezentacji, że dołączy do nich już w środę.



Panowie @13Szczesny13@lewy_official nie ma sensu wrzucac zdjecia beze mnie przy stole

W srode jestem na kadrze — Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) November 11, 2019

Krychowiak nawiązał w ten sposób do sytuacji z przeszłości, kiedy zabrakło go na zgrupowaniu kadry przed meczami z Danią i Kazachstanem w eliminacjach mistrzostw świata 2018. Wówczas Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny przerobili wspólne zdjęcie z pustym krzesłem, na którym dorysowali jego sylwetkę.



Almost like I was there with you

I keep my fingers crossed #DENPOLpic.twitter.com/YfkffJMMro — Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) August 31, 2017

Pech Rybusa i stary uraz Milika

W nadchodzących meczach raczej nie zagra drugi z polskich piłkarzy Lokomotiwu Maciej Rybus. Lewy obrońca nabawił się kontuzji jeszcze w trakcie rozgrzewki. Jak podał "Przegląd Sportowy", u zawodnika podejrzewa się naderwanie mięśnia dwugłowego i nie wiadomo jak długo będzie wracał do zdrowia.

O sporym pechu może mówić Arkadiusz Milik. Napastnik Napoli opuścił ostatni ligowy mecz z Genoą (0:0). U 25-latka znów pojawił się ból w okolicach spojenia łonowego. To właśnie ten uraz wykluczył go z gry na początku sezonu. Na zgrupowanie kadry jednak przyjedzie i będzie przechodził rehabilitację.