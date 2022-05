Krychowiak pożegnał się z greckim klubem. "Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy"

Grzegorz Krychowiak przyczynił się do awansu Polski na mundial

32-letni pomocnik opublikował wpis w mediach społecznościowych we wtorek po ostatnim meczu ligowym przeciwko Olympiakosowi. Piąty w tabeli AEK przegrał u siebie z mistrzem Grecji 2:3. Krychowiak, który rozpoczął spotkanie w podstawowym składzie, został zmieniony w przerwie.

"Piękniejsza niż greckie zabytki jest tylko grecka gościnność, bardzo dziękuję za fantastyczne przyjęcie niesamowitym kibicom i piękny czas spędzony w Grecji, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy" - napisał reprezentant Polski.



Grzegorz Krychowiak wraca do FK Krasnodar

Selekcjoner o przyszłości Lewandowskiego: każdy chce spróbować czegoś nowego Czesław... czytaj dalej » Krychowiak jest graczem FK Krasnodar, ale w związku z wojną w Ukrainie kontrakty zagranicznych piłkarzy z rosyjskimi i ukraińskimi zespołami zostały zawieszone. Doświadczony pomocnik w marcu wybrał ofertę klubu AEK Ateny, do którego został wypożyczony do końca czerwca.

Łącznie w dziewięciu meczach greckiej ekstraklasy strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty.

We wtorek Krychowiak znalazł się w gronie 39 piłkarzy powołanych przez selekcjonera reprezentacji Polski Czesława Michniewicza na zbliżające się cztery mecze Ligi Narodów: z Walią (1 czerwca), dwukrotnie z Belgią (8 i 14 czerwca) oraz z Holandią (11 czerwca).

- W ostatnim meczu, z Belgią w Warszawie, zabraknie Krychowiaka. Musi za jakiś czas stawić się w Krasnodarze, więc chcemy, żeby przed wylotem do Rosji jeszcze trochę odpoczął, miał przynajmniej tydzień urlopu. Będzie więc zwolniony po meczu w Holandii - powiedział Michniewicz o sytuacji piłkarza.

Nie wiadomo jeszcze, co latem będzie z Krychowiakiem. Niby ma ważny kontrakt z Krasnodarem do 2024 roku, ale trudno, by w zaistniałej sytuacji karierę w rosyjskiej lidze kontynuował. Ataki Rosji na Ukrainę nie ustają, a Polak głośno sprzeciwiał się rosyjskiej napaści.