Krychowiak zażartował. Nawet selekcjoner nie wytrzymał

Pomocnik, który ze względu na rosyjską agresją na Ukrainę przeniósł się niedawno z Krasnodaru do AEK Ateny, zaczął środowy mecz na ławce rezerwowych. Potem nie ukrywał, że był zły z tego powodu. Selekcjoner Czesław Michniewicz wprowadził go w przerwie w miejsce Jacka Góralskiego, który miał na koncie żółtą kartkę.

I to właśnie 32-letni pomocnik został sfaulowany przez Jespera Karlstroema w polu karnym w 49. minucie, a jedenastkę pewnie wykorzystał Robert Lewandowski. Polacy wygrali ostatecznie 2:0 i świętowali awans na mundial do Kataru. Euforię z boiska Krychowiak przeniósł też do sali konferencyjnej na spotkanie z dziennikarzami. "Jest moda na krytykowanie Krychowiaka. Odpowiedziałem" Piłkarska... czytaj dalej »

"Tyle posłodziłem, to nie będę teraz psuł terenu"

- Wydaje mi się, że każdy zawodnik, który wchodzi na boisko z ławki rezerwowych, chce pokazać trenerowi, że się pomylił - stwierdził i wywołał uśmiech na twarzy siedzącego obok Michniewicza podczas pomeczowej konferencji prasowej.

- Trzeba podkreślić, że trener wykonał fantastyczną pracę nie tylko na tym zgrupowaniu, ale i przed nim, gdy jeździł, spotykał się z zawodnikami, rozmawiał, co miało pozytywny wpływ na cały zespół - dodał potem.

Zapytany, czy selekcjoner popełnił błąd, zostawiając go na ławce, odparł: - Tyle posłodziłem, to nie będę sobie teraz psuł terenu - zaczął i wywołał uśmiech na twarzy dziennikarzy. - Jesteśmy zespołem, który ma w swoich szeregach 23 albo i więcej zawodników. Najlepszą odpowiedzią jest boisko - podkreślił.

Szczęsny? "Fantastyczny"

Doświadczony pomocnik rozkręcał się z każdą odpowiedzią. Największy obaw na sali był po pytaniu o dwie doskonałe interwencje Wojciecha Szczęsnego, zdaniem dziennikarza, mające decydujący wpływ na mecz. Co na to Krychowiak?

- Jakby zdobyli dwie bramki, to byłby zupełnie inny mecz. Ale mamy fantastycznego bramkarza, który zarabia ogromne pieniądze, gra w Juventusie, więc to jest jego robota, tak? To, że złapał jakąś sytuację, to nie popadajmy w jakąś supereuforię, bo dostaje za to superpieniądze - podsumował.

Cała konferencyjna sala wybuchła śmiechem.

Oglądasz Wideo: tvn24 Grzegorz Krychowiak rozbawił dziennikarzy na konferencji prasowej po meczu ze Szwecją

Polska - Szwecja 2:0 (0:0)

Robert Lewandowski (49-karny), Piotr Zieliński (72).



Żółte kartki: Polska - Jacek Góralski, Jakub Moder, Robert Lewandowski, Krystian Bielik; Szwecja - Alexander Isak, Dejan Kulusevski.



Sędzia: Daniele Orsato (Włochy). Widzów: 54 078.



Polska: Wojciech Szczęsny - Krystian Bielik, Kamil Glik, Jan Bednarek - Matty Cash, Jakub Moder, Jacek Góralski (46. Grzegorz Krychowiak), Piotr Zieliński (89. Adam Buksa), Sebastian Szymański, Bartosz Bereszyński - Robert Lewandowski.



Szwecja: Robin Olsen - Emil Krafth, Victor Lindeloef, Marcus Danielson (79. Zlatan Ibrahimovic), Ludwig Augustinsson - Dejan Kulusevski, Jesper Karlstroem (67. Mattias Svanberg), Kristoffer Olsson (80. Jesper Karlsson), Emil Forsberg - Alexander Isak, Robin Quaison (67. Anthony Elanga).