Skuteczny Krychowiak, Piątkowi ulżyło. "Cieszę się, że strzeliłem kolejnego gola"

12.11 | - Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z izraelską federacją oraz z Europejską Unią Piłkarską. W ciągu 24 godzin będziemy mieć informacje na temat meczu Izrael - Polska - oświadczył prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. We wtorek w środkowym Izraelu, w tym Tel Awiwie, rozległy się syreny alarmowe w związku z ostrzałem rakietowym ze Strefy Gazy.

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

Jerzy Brzęczek: to nie jest czas na eksperymenty

Jerzy Brzęczek: to nie jest czas na eksperymenty

12..11 | - Sytuacja w Izraelu nie zmienia naszych planów - przyznał selekcjoner Polaków, Jerzy Brzęczek. Mecz el. Euro 2020 stoi pod znakiem zapytania. Możliwe, że zostanie przeniesiony z Jerozolimy do innego miasta.

13.11 | W środę piłkarze reprezentacji Polski trenowali na boisku KS ZWAR. W sobotę mecz z Izraelem, a we wtorek ze Słowenią.

- Jestem w reprezentacji, więc nie mam prawa być zdeprymowany. Przyjeżdżam na kadrę z radością, zawsze staram się być przygotowanym. Nie wiadomo, kiedy drużyna będzie mnie potrzebować. Raz grałem więcej, raz mniej. Jestem brany pod uwagę przy okazji każdego zgrupowania i to się liczy - mówił w środę dziennikarzom obrońca włoskiego SPAL, dla którego zagrał w 9 z 12 meczów ligowych.

13.11.2019 l Jednym z tych, którzy mają pomóc w osiągnięciu celu jest Kownacki. Nominalny napastnik przyjechał na zgrupowanie reprezentacji zadowolony z prezentowanej ostatnio formy w barwach Fortuny Duesseldorf. - Przede wszystkim gram w klubie, a to jest dla mnie najważniejsze. Jestem w rytmie meczowym. Forma nie jest zła, brakuje troszkę goli i asyst, ale w klubie są ze mnie zadowoleni - mówił w środę.

Dawid Kownacki: gram w klubie, a to dla mnie najważniejsze

Dawid Kownacki: gram w klubie, a to dla mnie najważniejsze

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

- Świetnie, że będzie mógł wystąpić po raz ostatni na takim pięknym stadionie, u siebie. Dużo dał reprezentacji, przez ten okres dobrze reprezentował ją w swoim klubie. Kibice z pewnością będą zadowoleni, że go zobaczą - mówi Thiago Cionek o pożegnalnym meczu Łukasza Piszczka.

Pożegnanie Piszczka. "To będzie niezapomniany wieczór"

Pożegnanie Piszczka. "To będzie niezapomniany wieczór"

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

15.10 | Polscy piłkarze dotarli do Jerozolimy przed sobotnim meczem z Izraelem w eliminacjach mistrzostw Europy 2020.

Polscy piłkarze dotarli do Jerozolimy

Polscy piłkarze dotarli do Jerozolimy

Krychowiak był jednym z najlepszych polskich piłkarzy w spotkaniu z Izraelem. Podsumowując mecz w Jerozolimie pochwalił też postawę całego zespołu.

- Moim zdaniem najważniejsze są zasłużone trzy punkty - powiedział pomocnik. - Zagraliśmy dziś dobry mecz, dobrze utrzymywaliśmy się przy piłce. Jedyne, czego można żałować, to niewykorzystane sytuacje, bo powinniśmy zdobyć więcej bramek. Skuteczność to element, który musimy poprawić. Osobiście cieszę się, że strzeliłem kolejnego gola. Pod tym względem to dla mnie bardzo dobry okres - dodał.

Lewandowski: powinniśmy strzelić więcej bramek Kapitan... czytaj dalej » Choć dla Krychowiaka był to pierwszy gol w tych eliminacjach, to imponuje on formą strzelecką w klubie. W lidze rosyjskiej zdobył w tym sezonie już sześć bramek, a jedno trafienie dołożył w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Nie mogli znaleźć sposobu



W 54. minucie spotkania na Teddy Stadium w Jerozolimie na 2:0 podwyższył Krzysztof Piątek. W przeciwieństwie do Krychowiaka, napastnikowi Milanu lepiej idzie zdobywanie bramek w reprezentacji, niż w klubie. W Serie A tylko trzykrotnie znalazł do tej pory sposób na bramkarzy rywali. Tymczasem gol przeciwko Izraelowi był dla niego czwartym w eliminacjach.

- Po strzelonym golu poczułem ulgę - wyjaśnił "Piona" - Najważniejsze jest jednak to, że zdobyliśmy trzy punkty. W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, a rywal nie mógł znaleźć na nas sposobu. W drugiej części meczu Izraelczycy zmienili ustawienie i prezentowali się już nieco lepiej - mówił po zwycięstwie Piątek.

- Według mnie po drugiej bramce niepotrzebnie się cofnęliśmy, nie musieliśmy tego robić. Liczy się jednak zwycięstwo i fakt, że mogliśmy dziś przetestować kilka wariantów, będąc pewnym awansu na mistrzostwa Europy - zakończył.

Szczęsny bez szans

Brzęczek: dobrze było sprawdzić, jak drużyna wygląda bez Lewandowskiego Trener Jerzy... czytaj dalej » Polakom nie udało się po raz czwarty z rzędu zachować czystego konta. W samej końcówce honorowego gola dla gospodarzy strzelił Munas Dabbur.

- Bramka dla Izraela była trochę szczęśliwa. Udało nam się zablokować strzał, ale piłka przypadkowo spadła na piąty metr i nie miałem już szans na skuteczną interwencję - opisywał sytuację bramkarz naszej reprezentacji Wojciech Szczęsny.

- W pierwszej połowie zaprezentowaliśmy się z bardzo dobrej strony. Na pewno miało na to wpływ ustawienie naszego przeciwnika, które pozwalało nam na kontrolowanie gry. W drugiej części meczu nasi rywale zmienili je i grali dużo bardziej agresywnie. To spowodowało, że było nam trudniej, ale ogólnie wyglądało to całkiem nieźle - podsumował golkiper Juventusu.

We wtorek Polska w ostatnim meczu eliminacji Euro 2020 podejmie Słowenię (godz. 20.45). Dzięki zwycięstwu z Izraelem, kadra Jerzego Brzęczka zapewniła już sobie pierwsze miejsce w grupie G.