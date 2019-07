Lokomotiw Moskwa wykupił Grzegorza Krychowiaka

Rosyjski klub nie ujawnił na jak długo podpisał kontrakt z piłkarzem. Według gazety "Sport Express" Krychowiak złożył podpis pod trzyletnim kontraktem i ma zarabiać trzy miliony euro rocznie.

- To był dość udany sezon, cieszę się, że przeszedłem przez niego razem z Lokomotiwem. Świetnie dogaduje się z chłopkami z drużyny, w Moskwie czuję się komfortowo. Przed nami kolejny interesujący sezon - cytuje zawodnika rosyjski klub.

29-latek wywalczył z nim wicemistrzostwo Rosji, do tego zwyciężył w krajowym pucharze. Drugi rok z rzędu zagra w Lidze Mistrzów.



Гжегож Крыховяк подписал полноценное соглашение с «Локомотивом»!



Rekordowy transfer Sevilli. W porównaniu do innych wydali "grosze" Francuski piłkarz... czytaj dalej » Krychowiak został zawodnikiem PSG dwa lata temu, przechodząc do niego za około 30 milionów z Sevilli. W Paryżu miał ogromne problemy z wywalczeniem miejsca w kadrze meczowej, dlatego najpierw został wypożyczony do West Bromwich Albion, a potem do Lokomotiwu.

Od pewnego czasu media spekulowały, że w umowie wypożyczenia piłkarza znalazł się zapis obligujący Rosjan do wykupienia Polaka, gdy ten rozegra co najmniej dziesięć meczów. "Krycha" zaliczył we wszystkich rozgrywkach 39 spotkań, spisywał się bardzo dobrze, po sezonie władze lokalnej federacji wybrały go nawet na najlepszego pomocnika ligi.

Co najmniej 11,5 miliona euro

We wspomnianych doniesieniach padała kwota, jaką Lokomotiw będzie musiał przelać na konto paryżan w razie transferu definitywnego. Rosyjski "Sport Express" podawał, że będzie to 10 milionów euro. Za pozyskanie zawodnika zapłacił w sumie więcej, bo kwota za wypożyczenie wyniosła 1,5 miliona.

W drużynie narodowej Krychowiak wystąpił dotychczas 63-krotnie i zdobył trzy gole, w tym w meczu z Senegalem (1:2) na mistrzostwach świata w Rosji. Zawodnikiem Lokomotiwu jest także inny kadrowicz - Maciej Rybus.