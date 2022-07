Reprezentant Polski zmienił klub. Zagra na Bliskim Wschodzie

Grzegorz Krychowiak to wieloletni reprezentant Polski

- To był niełatwy, ale najważniejsze, że zwycięski mecz – podkreślił doświadczony pomocnik, zwracając uwagę, że na dokładniejsze analizy przyjdzie jeszcze czas.

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Krychowiak grał w Rosji od sierpnia 2021 roku, zarabiając aż trzy miliony euro za sezon. Po rozpoczęciu inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę 32-latek był jednym z pierwszym zawodników, którzy opuścili zespół. Egzotyczna propozycja dla Krychowiaka. "Oferta na stole" Przyszłość... czytaj dalej »

Na zasadzie wypożyczenia dokończył sezon w AEK Ateny. W greckiej ekstraklasie rozegrał dziewięć meczów, strzelając dwa gole i notując dwie asysty.

Potwierdziły się plotki transferowe

Przed startem nowego sezonu coraz głośniej mówiło się o definitywnym odejściu pomocnika z Krasnodaru. Kilka dni wcześniej o zainteresowaniu Krychowiakiem jednego z egzotycznych klubów informował włoski dziennikarz Fabrizio Romano.

"Propozycja leży na stole" - napisał.

W piątek późnym wieczorem czasu polskiego transfer Polaka stał się faktem, a dowodem wpis Saudyjczyków w mediach społecznościowych.



Al Shabab has signed the Poland international "Grzegorz Krychowiak" on a one-years deal. #ShababFC#Alshababpic.twitter.com/KkGZKcYwnI — Al Shabab Saudi Club (@ShababSaudiFc) July 8, 2022





W poprzednim sezonie Al-Shabab zajęło czwarte miejsce w tamtejszej ekstraklasie. Na początku 2023 roku klub zagra w 1/8 finału azjatyckiej Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się z uzbeckim Nasafem Karszy.