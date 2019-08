Rosjanie pod wrażeniem Krychowiaka. "To prawdziwy lider"

Wszystko wskazuje na to, że wrócił stary, dobry Krychowiak. Polak zagrał do tej pory we wszystkich sześciu meczach ligowych Lokomotiwu plus wystąpił w Superpucharze Rosji. Strzelił dwa gole i zaliczył asystę. W każdym ze spotkań wystąpił od 1. do 90. minuty.

Krychowiak najlepszym graczem derbów Moskwy. "Chcemy być pierwsi" Grzegorz... czytaj dalej » W miniony weekend Lokomotiw pokonał w ważnym derbowym starciu Dynamo Moskwa 2:1. Krycha zaliczył asystę, harował na boisku, a w efekcie został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu.

Laurka dla Krychowiaka

Dobra postawa defensywnego pomocnika została doceniona przez rosyjskie media. Znany portal Sports.ru wystawił Polakowi ładną laurkę. – Jest liderem, który prowadzi drużynę. Wyciąga ją czasem z beznadziejnych sytuacji – możemy przeczytać.

Dziennikarze podkreślają, że "największym sukcesem Lokomotiwu było wykupienie go przed sezonem z PSG".

Wymieniają również jego najlepsze cechy na boisku. – Porusza się lepiej od rywali, czyta grę, przewiduje co się wydarzy. Przechwytuje ważne piłki, jest znakomitym łącznikiem między formacjami. Przydaje się zarówno w obronie jak i ataku – chwali Krychowiaka Sports.ru.

Poliglota z Polski

Piłkarz jest w Rosji od roku (w poprzednim sezonie był tylko wypożyczony z PSG), a już nauczył się języka, czym również ujął dziennikarzy i fanów. Zawodnik udziela wywiadów po rosyjsku. Ponadto zna angielski, francuski i hiszpański. - Mecz o Superpuchar Rosji pokazał, że możemy z nimi rywalizować (Lokomotiw wygrał z ekipą z Petersburga 3:2 - od red.). Chcemy być pierwsi. Będziemy o to walczyć do końca sezonu - zapewnił Krychowiak.

Po sześciu kolejkach Lokomotiw jest wiceliderem ligi rosyjskiej. Zgromadził 13 punktów, jeden mniej od liderującego Zenita Sankt-Petersburg. Kibice mocno liczą w tym sezonie na tytuł, a ma w tym pomóc polski pomocnik.