Strzelali z rakietnicy w bramkarza Lechii. Skandal w Pucharze Polski

Do kompromitujących scen doszło w pierwszej połowie spotkania Gryfa z Lechią. Miejscowi piłkarze w pierwszych pięciu minutach zupełnie niespodziewanie zdobyli dwie bramki, a ich kibice postanowili hucznie uczcić to wydarzenie. Niestety, zrobili to w najgorszy możliwy sposób.



27’ meczu Gryf Wejherowo - Lechia Gdansk. Czy raca musi trafić w Zawodnika (w tym przypadku Zlatana Alomerovica) aby mecz został przerwany? Milimetry i doszłoby do tragedi... :/ pic.twitter.com/Yxr0VLexFQ — Janusz Melaniuk (@JanuszMelaniuk) September 24, 2019





Groźne fajerwerki

Nóż z trybun. Gorszące sceny podczas meczu Chuligan chciał w... czytaj dalej » Najpierw na trybunach odpalono race i został zadymiony stadion. Co gorsza, w 27. minucie w kierunku bramkarza Lechii Zlatana Alomerovicia, zaczęła lecieć pirotechnika z rakietnicy, podobna do tej, jaką wystrzeliwuje się w sylwestra. Serbski bramkarz o mało nie został trafiony. Zagrożony piłkarz musiał salwować się ucieczką. O swoje życie mogli się obawiać także jego koledzy z drużyny.

Chuligańskie zachowanie kibiców Gryfa ma związek z tym, że sympatyzują oni z Arką Gdynia, która z kolei jest zwaśniona z Lechią. Ten fakt już wystarczył, by zagrozić zdrowiu piłkarzy.

Sędzia Wojciech Krztoń z Olsztyna przerwał mecz. Blisko 20 minut trwało, zanim można było podjąć decyzję o wznowieniu spotkania.

Trener w szoku

- Nie chciałbym ustosunkowywać do tej sytuacji i przerwanego meczu, bo to nie należy do mnie - powiedział po spotkaniu trener Lechii Piotr Stokowiec. - Zdenerwowałem się tą sytuacją, bo to nie jest zwykła rzecz i jeśli ktoś strzela z rakietnic do piłkarzy, to coś jest nie tak. Pierwszy raz coś takiego widziałem, ale nie zamierzam się na ten temat wypowiadać i wolę cedzić słowa, bo nasuwają się różne myśli. Na boisku było sportowo, obie drużyny grały twardo, ale fair i z tego należy się cieszyć - podkreślił szkoleniowiec.

Szkoda, że wspomniane incydenty miały miejsce, bo na boisku mecz był bardzo ciekawy. Piłkarze zajmującego ostatnie miejsce w II lidze Gryfa potrafili napędzić strachu faworytowi z ekstraklasy. W drugiej połowie gdańszczanie wzięli się do pracy i po dwóch golach Michała Gajosa oraz jednym Flavio Paixao w 89. minucie mogli z ulgą wyjechać z Wejherowa.

1/32 finału Pucharu Polski:

Gryf Wejherowo - Lechia Gdańsk 2:3 (2:0)

Bramki: 1:0 Maksymilian Hebel (3), 2:0 Bartosz Gęsior (5-głową), 1:2 Maciej Gajos (53), 2:2 Maciej Gajos (57), 2:3 Flavio Paixao (89-głową).

Widzów: 800.

Stal Brzeg - Olimpia Elbląg 1:2

Zagłębie Lubin 2 - Miedź Legnica 2:3

Stilon Gorzów - Olimpia Zambrów 5:1

Legia II - Wigry Suwałki 2:0

Ruch Chorzów - Stomil Olsztyn 3:4

Chrobry Głogów - Lech Poznań 0:2

Korona Kielce - Zagłębie Lubin 0:1

KSZO Ostrowiec - Sandecja Nowy Sącz 1:3

Widzew Łódź - Śląsk Wrocław (godz. 20.30)