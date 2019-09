Z rakietnicy w piłkarzy. Surowe kary za chuligańskie wybryki w Pucharze Polski

Jak poinformowano w komunikacie, "na klub z Wejherowa nałożono karę zasadniczą wykluczenia z rozgrywek Totolotek Pucharu Polski w sezonie 2020/2021 na szczeblu związku piłki nożnej oraz szczeblu centralnym. Klub otrzymał także karę zakazu rozgrywania meczów z udziałem publiczności na całym obiekcie sportowym, w miejscowości będącej siedzibą klubu, w wymiarze jednego meczu w rozgrywkach II ligi. Zespół nie będzie mógł także organizować wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze rozgrywane w rozgrywkach II ligi w sezonie 2019/2020 do 31 grudnia 2019 roku".

O włos od tragedii

Ostrzelali murawę z rakietnic, omal nie trafili w bramkarza Lechii. Zobacz nagranie Poleciało ich... czytaj dalej » Na stadionie Gryfa mało brakowało, aby doszło do tragedii. Choć na trybunach nie było tłumów, gdyż do Wejherowa nie przyjechali kibice Lechii, to fani gospodarzy od początku spotkania sprawiali poważne problemy. Najpierw odpalili race, a kilka chwil później rozpoczęli kanonadę z rakietnic. Jedna z rac poleciała wprost w kierunku bramkarza Lechii Zlatana Alomerovica. Ten jakimś cudem uniknął trafienia, po czym musiał salwować się ucieczką.



Dzień po meczu Gryf wydał oficjalne oświadczenie, w którym potępił zachowanie kibiców. Nie przekonało ono jednak Komisji Dyscyplinarnej PZPN.



Stało się tak być może dlatego, że to nie pierwszy przypadek, gdy kibice zespołu z Wejherowa zachowują się skandalicznie. Gryf w tym roku otrzymał już karę 3000 zł za "brak porządku i bezpieczeństwa" podczas meczu 2. ligi z Ruchem Chorzów. Teraz zespół został całkowicie wykluczony z rozgrywek pucharowych w następnym sezonie.

Mniej surowa kara dla Śląska

Także Śląsk Wrocław został ukarany za chuligańskie zachowanie swoich kibiców w trakcie meczu z Widzewem Łódź, także w 1/32 finału Pucharu Polski. WKS w sezonie 2020/2021 jeden mecz pucharowy u siebie będzie musiał rozegrać bez udziału publiczności. Dodatkowo na klub nałożono karę zakazu wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze Pucharu Polski w sezonie 2020/2021, a na mecze w rozgrywkach ekstraklasy w obecnym sezonie klub nie będzie mógł organizować wyjazdów zorganizowanych grup kibiców do 31 grudnia 2019 roku. Kara dla Śląska nie jest tak dotkliwa, jak dla Gryfa, gdyż wrocławska drużyna nie została wykluczona z rozgrywek pucharowych.