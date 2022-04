Grupy MŚ 2022. Poznaliśmy komplet rywali Polaków na mundialu w Katarze

Polska pokonała Szwecję i awansowała na mundial. Tam zagra w grupie C

Reprezentacja Polski pokonała we wtorek Szwecję i awansowała na mundial w Katarze. Szykuje się piłkarska jesień. Więcej na ten temat dziś w materiale Jarosława Kostkowskiego w "Faktach" TVN o godzinie 19:00. Materiał nie będzie dostępny w internecie.

Polska - Szwecja w finale baraży do MŚ 2022

Polacy, którzy w związku z napaścią Rosji na Ukrainę nie musieli mierzyć się z pierwszym z wymienionych państw w półfinale baraży, w finałowym spotkaniu o udział na mundialu pokonali Szwecję 2:0.

RELACJA Z LOSOWANIA GRUP MISTRZOSTW ŚWIATA

Do piątkowego losowania, z racji 26. miejsca w najnowszym rankingu FIFA, Biało-Czerwoni przystępowali z trzeciego koszyka. Oznaczało to, że teoretycznie mogli trafić na dwie silniejsze reprezentacje.

Ostatecznie trafili do grupy C, z: Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską.

Grupy MŚ 2022. Z kim zagrają Polacy?

FIFA zdecydowała, że drużyny z tej samej konfederacji nie mogą trafić na siebie w losowaniu, z wyjątkiem UEFA, która ma najwięcej - 13 - przedstawicieli. Oznaczało to, że w każdej grupie musiała znaleźć się przynajmniej jedna reprezentacja z Europy, a także po dwie w pięciu grupach.

Na ceremonii, która odbyła się w Dausze w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym (Doha Exhibition and Convention Center), nie zabrakło dziesięcioosobowej polskiej delegacji, z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą i selekcjonerem Czesławem Michniewiczem na czele.

Adel Ahmed Malalla, były katarski piłkarz, przydzielił Polskę do grupy C, gdzie wcześniej znalazły się Argentyna i Meksyk. Z ostatniego koszyka dolosowano Arabię Saudyjską.

Spotkaniem z Meksykiem, które odbędzie się 22 listopada, Biało-Czerwoni rozpoczną zmagania na mundialu. Drugi mecz z Arabią Saudyjską rozegramy 26 listopada, a 30 listopada zmierzymy się z Argentyną.

Grupy mistrzostw świata Katar 2022

Grupa A

1. Katar

2. Ekwador

3. Senegal

4. Holandia

Grupa B

1. Anglia

2. Iran

3. USA

4. Walia/Szkocja/Ukraina

Grupa C

1. Argentyna

2. Arabia Saudyjska

3. Meksyk

4. Polska



Grupa D

1. Francja

2. Zjednoczone Emiraty Arabskie/Australia/Peru

3. Dania

4. Tunezja

Grupa E

1. Hiszpania

2. Kostaryka/Nowa Zelandia

3. Niemcy

4. Japonia



Grupa F

1. Belgia

2. Kanada

3. Maroko

4. Chorwacja

Grupa G

1. Brazylia

2. Serbia

3. Szwajcaria

4. Kamerun

Grupa H

1. Portugalia

2. Ghana

3. Urugwaj

4. Korea Południowa



Podział na koszyki przed losowaniem:

1: Katar (gospodarz), Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Portugalia

2: Meksyk, Holandia, Dania, Niemcy, Urugwaj, Szwajcaria, USA, Chorwacja

3: Senegal, Iran, Japonia, Maroko, Serbia, Polska, Korea Południowa, Tunezja

4: Kamerun, Kanada, Ekwador, Arabia Saudyjska, Ghana, Zjednoczone Emiraty Arabskie/Australia/Peru, Kostaryka/Nowa Zelandia, Walia/Szkocja/Ukraina.

Gdzie odbędą się mecze?

Grupy A, B, E i F będą rozgrywać mecze na: Al-Bayt Stadium w Al-Khor, Khalifa International Stadium i Al-Thumama Stadium w Dausze oraz Ahmed bin Ali Stadium w Ar-Rajjan.

Natomiast zespoły z grup C, D, G i H rywalizować będą na: Lusail Iconic Stadium w Lusajl, Stadium 974 w Dausze, Education City Stadium w Ar-Rajjan oraz Al-Janoub Stadium w Al-Wakrah.

Dokładny terminarz zostanie ustalony po losowaniu, by dostosować pory meczów do dogodnych godzin transmisji w różnych strefach czasowych. Ma to związek z faktem, że przez 2/3 fazy grupowej, która potrwa 12 dni, rozgrywane będą po cztery spotkania dziennie, o godz. 11, 14, 17 i 20 czasu polskiego. W ostatniej kolejce tego etapu oraz w fazie pucharowej mecze rozpoczynać się będą o 16 i 20.

Tegoroczne mistrzostwa świata odbędą się w dniach 21 listopada - 18 grudnia. Termin jest nietypowy, dotychczas mundiale rozgrywano głównie w czerwcu i lipcu, ale z uwagi na klimat w Katarze przeprowadzenie imprezy latem byłoby niemożliwe.