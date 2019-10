Ukraińcy jadą na Euro 2020. Nerwy do samego końca

Po 7. kolejce Ukraińcy prowadzą w grupie B z ośmioma punktami przewagi nad drugimi Portugalczykami i dziewięcioma nad trzecimi Serbami. Obie te drużyny mają do rozegrania jeszcze po dwa spotkania, ale drużyny Szewczenki już nie dogonią.

Tak jak w niedzielę Polacy Ukraińcy mogli świętować awans u siebie. Zapracowali na niego bardzo solidnie. Przez całe eliminacje nie przegrali (zakończą je meczem z Serbami), a w dwóch meczach z teoretycznie najgroźniejszymi w grupie Portugalczykami uzbierali cztery punkty.

Popis Anglików, roznieśli Bułgarów. Mecz był dwukrotnie przerywany Anglia rozbiła na... czytaj dalej » W poniedziałek Ukraina była drużyną zdecydowanie lepszą, po golach Romana Jaremczuka i niezawodnego Andrija Jarmołenki już do przerwy prowadziła 2:0. Pewnie kroczyła po zwycięstwo i awans, jednak w ostatnich minutach wszystko mogło się posypać jak z domek kart po wyjątkowo przypadkowej sytuacji.

Smutny jubileusz Ronaldo

W 72. minucie po strzale jednego z Portugalczyków piłka w polu karnym odbiła się najpierw od boku, a potem od ręki Tarasa Stepanenki. Choć trudno było się tu dopatrzyć celowości zagrania ukraińskiego pomocnika, sędzia bez wahania podyktował rzut karny. Jakby tego było mało, Stepanenko ukarany został drugą żółtą kartką i Ukraińcy musieli radzić sobie w osłabieniu.

Z 11 metrów nie do obrony huknął Cristiano Ronaldo, strzelając 700. gola w karierze. Gwiazdor Juventusu nie miał jednak czasu świętować jubileuszowej bramki, ponieważ Portugalczycy rzucili się do odrabiania strat.

Zabrakło im bardzo niewiele. Może czasu, bardziej odrobiny szczęścia. W 92. minucie Ronaldo miał dobrą sytuację na 2:2, a w 93. minucie Danilo trafił w poprzeczkę, wzbudzając niekłamaną radość na trybunach Stadionu Olimpijskiego w Kijowie.



W drugim poniedziałkowym spotkaniu grupy B Serbowie pokonali na wyjeździe Litwinów 2:1 po dwóch bramkach zabójczo skutecznego w październiku Aleksandara Mitrovicia. W czterech meczach w klubie i w kadrze napastnik Fulham strzelił sześć goli i przedłużył nadzieje Serbii na awans.

Ukraina jedzie na Euro 2020, tymczasem aktualni mistrzowie Europy o awans w dwóch ostatnich kolejkach będą musieli obronić punkt zaliczki nad mocno finiszującymi Serbami.

Reprezentacje pewne już udziału w Euro 2020:

Belgia, Rosja, Włochy, Polska, Ukraina.