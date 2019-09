Klubowy kolega Kamila Grosickiego choruje na raka

"Angus wykazał się wielką siłą charakteru, kiedy usłyszał tę wiadomość. Cała rodzina Tygrysów jednoczy się, by okazać Angusowi miłość i będzie go wspierać w powrocie do pełni zdrowia. Jego psychiczne i fizyczne dobre samopoczucie jest od tej chwili dla nas priorytetem" - czytamy w komunikacie.

Usłyszała żart, jej życie zamieniło się w piekło. "Ból sprawiał nawet dźwięk odstawianej filiżanki" Mistrzyni... czytaj dalej » 26-letni MacDonald to wychowanek angielskiego Reading, skąd - już jako senior - był wypożyczany do wielu klubów z niższych lig. W 2013 roku zmienił barwy i został zawodnikiem Salisbury City, a później występował w Torquay United oraz Barnsley. Do Hull trafił pod koniec stycznia ubiegłego roku i w sezonie 2017/2018 rozegrał 12 meczów.

Słowa otuchy

Kolegą McDonalda w Hull jest Grosicki, który za pośrednictwem Twittera przekazał słowa wsparcia. "Bądź silny" - napisał przebywający na zgrupowaniu skrzydłowy polskiej kadry. Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia zamieszczały na Twitterze także inne angielskie kluby.

"Klub uprzejmie prosi, aby kibice i media uszanowali prywatność Angusa oraz jego rodziny. Jakiekolwiek nowe informacje na temat stanu jego zdrowia będą od tej pory przekazywane przez klub" - zaznaczono w oświadczeniu.

Hull City zajęło 13. miejsce na zapleczu Premier League w poprzednim sezonie. Bieżące rozgrywki ekipa Grosickiego zaczęła kiepsko. Z sześciu meczów dwa zremisowała, trzy przegrała i odniosła tylko jedno zwycięstwo.