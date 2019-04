Fatalna kolejka Polaków w Championship. Przydarzył się nawet spadek z ligi

Sobota 8 grudnia była bardzo dobrym dniem dla polskich piłkarzy grających w ligach zagranicznych. Robert Lewandowski strzelił dwa gole i ma już na koncie 19 trafień w 20 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Polski duet Zieliński - Milik zapewnił Napoli wygraną 4:0 z Frosinone, bramkę dla Hull City zdobył Kamil Grosicki, a Jan Bednarek wskoczył do pierwszej jedenastki Southamptonu.

Bijące się o awans do Premier League Leeds Mateusza Klicha było zdecydowanym faworytem konfrontacji z walczącym o utrzymanie Wigan. Początek spotkania wydawał się zresztą wymarzony dla gospodarzy.

Większość meczu w przewadze

Już od 14. minuty Leeds grało z przewagą jednego zawodnika, po tym jak czerwoną kartkę zobaczył Cedric Kipee. Sędzia uznał, że Francuz ręką zatrzymał piłkę lecącą do bramki Wigan i podyktował rzut karny. Do jedenastki podszedł Pablo Hernandez, ale Christian Walton doskonale obronił jego strzał.



Mimo tej wpadki zespół Marcelo Bielsy i tak dwie minuty później objął prowadzenie po trafieniu Patricka Bamforda. Kibicom miejscowych wydawało się, że spotkanie jest pod kontrolą. Jakież musiało być ich zdziwienie, kiedy Gavin Massey dwukrotnie trafił do ich bramki, czym zapewnił wygraną swojej ekipie.



Niestety, mecz nie był popisem Mateusza Klicha. Reprezentant Polski dostał żółtą kartkę, a boisko opuścił już w 70. minucie, kiedy jego zespół przegrywał 1:2.

Po niespodziewanej porażce Leeds spadło na trzecie miejsce w tabeli, które nie gwarantuje bezpośredniego awansu do Premier League, a jedynie daje szansę gry w meczach fazy play off.

Bez goli "Grosika" ani rusz

Całe spotkanie przeciwko West Bromwich Albion rozegrał inny kadrowicz Kamil Grosicki. Pomocnik Hull miał doskonałą passę na przełomie marca i kwietnia, kiedy to w trzech meczach strzelił cztery gole i zaliczył asystę, a jego ekipa wywalczyła komplet punktów. W dwóch ostatnich spotkaniach "Grosik" nie zapisał się już w protokole meczowym, a Hull odniosło dwie porażki.



Konfrontacja z West Bromem była bardzo wyrównana, a rozstrzygnęła się dopiero w końcówce. W 85. minucie gola na 3:2 strzelił dla gospodarzy Dwight Gayle.



Po tej przegranej Hull zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli Championship i coraz bardziej oddala się od drużyn, które powalczą w fazie play off o awans do Premier League.

Spadek z ligi

W piątek w barwach Queens Park Rangers zagrał Paweł Wszołek, a jego zespół przegrał z Blackburn Rovers 1:2. W innym meczu w bramce Ipswich Town bez powodzenia wystąpił Bartosz Białkowski. Polak czterokrotnie wyciągał piłkę z siatki w spotkaniu z Preston North End, a jego zespół uległ 0:4. Na ławce rezerwowych Bolton Wanderers zasiadł z kolei Paweł Olkowski i z boku musiał przyglądać się, jak jego drużyna przegrywa z Aston Villą 0:2 i ostatecznie spada z Championship.