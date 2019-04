Grosicki gra znakomicie, ale klub i tak może się go pozbyć

Kamil Grosicki nie ma wątpliwości, że Polacy byli lepszą drużyną i zasłużenie wygrali na wyjeździe z Austrią 1:0 na początek eliminacji do ME.

Grosicki trafił do Hull w styczniu 2017 roku i podpisał umowę do końca czerwca 2020 roku. Wtedy drużyna występowała jeszcze w Premier League. Spełniło się zatem marzenie Polaka o grze w angielskiej elicie. Ta przygoda trwała jednak tylko kilka miesięcy, bo ekipa spadła z ligi.

Wrócić do Premier League

Przed rozpoczęciem obecnych rozgrywek Grosicki był o włos od wypożyczenia do Bursasporu. Pojechał nawet do Turcji na testy medyczne. Ostatecznie jednak wrócił do Anglii. Po niezbyt dobrych pierwszych miesiącach teraz prezentuje się zdecydowanie lepiej. W tym sezonie Championship zdobył jak na razie siedem bramek i zaliczył jedenaście asyst.

Grosicki zepsuł dzień Białkowskiemu. Był niczym rasowy snajper Kamil Grosicki w... czytaj dalej » - Bardzo się cieszę z tego, że nie podpisałem umowy w Turcji i wróciłem do Hull City. To była najlepsza możliwa decyzja. Czuję, że jestem teraz w jednym ze szczytowych momentów mojej kariery. Nadeszły dla mnie dobre czasy. Jest mi bardzo miło, że kibice skandują moje nazwisko. Chciałbym wrócić do Premier League razem z tym zespołem. Granie w angielskiej ekstraklasie zawsze było moim marzeniem i udało mi się je spełnić właśnie z Hull City. Walczymy nadal o baraże w tym sezonie - zapewnił Grosicki w rozmowie z "Hull Daily Mail".

Mogą go zmusić do odejścia

Ostatnio pojawiły się plotki, że w klubie chcą się pozbyć Polaka. Powodem jest jego wysoka pensja, która wynosi około 1,2 miliona funtów rocznie. Kolejny sezon na zapleczu Premier League i ewentualny brak awansu może sprawić, że 30-latek zostanie zmuszony do odejścia.

- Wiem, że są takie doniesienia, ale z nikim o tym nie rozmawiałem. Jestem szczęśliwy w zespole i muszę poczekać na rozmowę z prezesem - dodał.

Hull City po 39 kolejkach Championship zajmuje 12. miejsce w tabeli i ma na koncie 54 punkty. Do barażowej pozycji brakuje mu sześć "oczek". Do rozegrania jeszcze siedem meczów.