Karty na stół. Dyrektor Atletico ujawnił, gdzie Griezmann zagra w nowym sezonie

13.06.2018 | Nietypowa sytuacja na konferencji prasowej Antoine'a Griezmanna. Francuski napastnik Atletico, przygotowujący z kadrą do mundialu, chciał uniknąć rozmów o transferze, dlatego pytania można było tylko zadawać po francusku. To nie powstrzymało jednego z hiszpańskich dziennikarzy.

W dziewiątym finale Ligi Europy triumf odniosło Atletico Madryt, które pokonało Olympique Marsylia 3-0. Duża była w tym zasługa Antoine Griezmanna, strzelca dwóch goli. To właśnie Francuz został bohaterem hiszpańskiej prasy.

Francuz Antoine Griezmann zamierza opuścić Atletico Madryt po zakończeniu obecnego sezonu. Latem zeszłego roku mówiono o jego przejściu do Barcelony, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Teraz temat powrócił. Griezmann rozegrał w barwach Atletico 256 spotkań, w których strzelił 133 gole.

W sprawie Griezmanna na razie pewne są tylko dwie rzeczy: że odchodzi z Atletico i że stanie się to nie przed 1 lipca, kiedy jego klauzula wykupu spadnie z 200 do 120 mln euro. Pewną niewiadomą pozostaje natomiast nazwa nowego pracodawcy napastnika reprezentacji Francji. Najczęściej wymienia się Barcelonę, w której jedną nogą był już przed rokiem.

Po tym jak Griezmann ogłosił w maju, że zmienia barwy klubowe, media, przede wszystkim hiszpańskie, jednego dnia umieszczają Griezmanna w Barcelonie, by drugiego taki ruch kategorycznie wykluczyć. Najnowsza wypowiedź dyrektora generalnego Atleti wpisuje się w tę pierwszą narrację.

- Wiem, dokładnie, gdzie Griezmann zagra w nowym sezonie - oznajmił Miguel Angel Gil Marin na antenie Radio Estadio. - Wiem to od marca. W Barcelonie - podkreślił zdecydowanie dyrektor obecnego klubu Francuza.

Tymczasem jeszcze we wtorek 28-letni piłkarz przekonywał, że w sprawie jego przyszłości jeszcze nie zapadły ostateczne decyzje. - Musicie być cierpliwi. Jest na to jeszcze za wcześnie. Jestem pierwszą osobą, która chciałaby ogłosić moje plany, ale na razie musimy poczekać. Nie wiem, czy zostanę w Primera Division. Być może będziemy wiedzieli więcej w ciągu dwóch tygodni - instruował dziennikarzy po meczu reprezentacji Francji z Andorą w eliminacjach do mistrzostw Europy.

Piłkarz jakby sam plątał się w zeznaniach - kilka dni wcześniej powiedział, że wie, gdzie zagra w przyszłym sezonie, a nawet gdzie za siedem lat.

Choć na Wanda Metropolitano francuski napastnik ma status legendy, Miguel Angel Gil Marin dał do zrozumienia, że w klubie nie będą po nim płakać. - Są piłkarze, którzy uważają się za ważniejszych od drużyny, tymczasem naszym celem jest posiadanie kolektywu - stwierdził dyrektor madryckiego klubu, który powoli rozgląda się już za następcą Griezmanna.