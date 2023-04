Media: UEFA zajmie się sprawą polskich sędziów w Grecji

Polacy odsunięci od prowadzenia meczu w Grecji. "Zostałem opluty i uderzony" Polscy sędziowie... czytaj dalej » "UEFA zamierza zbadać sprawę z sędziami meczu AEK-Aris i zmianą obsady w związku z publikacjami, które ukazały się w mediach. (…) Dochodzenie ma wyjaśnić, co stało się z polskimi sędziami i czy ponoszą odpowiedzialność" – czytamy w serwisie gazzetta.gr.

"UEFA zbada sprawę, by dowiedzieć się, co doprowadziło do zastąpienia ich decyzją szefa greckich sędziów Steve'a Bennetta. Oczekuje się, że federacja zażąda materiałów wideo z lotniska – napisano z kolei w sport24.gr.

Reakcja UEFA, reakcja AEK

Dodano również, że z podobnym apelem do władz lotniska im. Eleftheriosa Venizelosa zwrócili się działacze AEK. Chcą oni, by nagrania z kamer bezpieczeństwa zostały upublicznione. Jest to zapewne reakcja na oskarżenia pod ich adresem ze strony lokalnego rywala – Olympiakosu. Działacze klubu z Pireusu uważają, że celem medialnej nagonki na Polaków była zmiana obsady sędziowskiej niedzielnego meczu.

W niedzielę greckie media obiegły informacje, że sędziowie - Paweł Raczkowski, Radosław Siejka, Adam Kupsik (dwaj asystenci) oraz Krzysztof Jakubik (VAR) - podczas lotu i po wylądowaniu mieli wdać się po alkoholu w bójkę ze współpasażerami. W wyniku tych informacji cała czwórka została usunięta z obsady meczu AEK – Aris.

Źródło: Getty Images Paweł Raczkowski

Polacy stanowczą zaprzeczają doniesieniom tamtejszych mediów. Paweł Raczkowski stwierdził, że to oni zostali zaatakowani przez pijanych i agresywnych fanów Panathinaikosu. Sprawą zajął się też PZPN.

Niedzielny mecz zakończył się zwycięstwem AEK 3:1 (1:1). Ekipa z Aten jest liderem Super Ligi. Drugi Panathinaikos ma identyczny dorobek punktowy, a trzeci Olympiakos traci sześć.