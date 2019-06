Wściekł się po nieudanym zagraniu. Trafił chłopca od podawania piłek prosto w głowę

Była 20. minuta meczu w Atenach, gdzie Grecja, w ramach eliminacji EURO 2020, podejmowała Włochów. Utrzymywał się bezbramkowy remis, dlatego do ofensywnej akcji ruszył 22-letni pomocnik gości.

Szybkie przeprosiny

Barella starał się dośrodkować z prawej strony pola karnego, ale zrobił to na tyle pechowo, że Włosi nie uzyskali nawet rzutu rożnego. To go rozwścieczyło. Zawodnik Cagliari rozładował frustracje na piłce, kopiąc ją z całej siły w stronę band reklamowych. Pech chciał, że tuż za nimi stał chłopiec od podawania piłek, który otrzymał potężny cios w głowę. Nastolatek runął na ziemię, a niesforny piłkarz ruszył z przeprosinami.

Szczęśliwie młodzian szybko się podniósł.



#Barella blasted the ballboy's face.. OMG #Itapic.twitter.com/iRA0U3XCcf — YNWA @LFC (@the_8th_warrior) 9 czerwca 2019





Na razie bezbłędni

Już trzy minuty później Barella strzelił gola na 1:0. Jeszcze przed przerwą swoje trafienia dołożyli Lorenzo Insigne i Leonardo Bonucci, a Włosi odnieśli łatwe zwycięstwo 3:0.

Drużyna z Półwyspu Apenińskiego po trzech kolejkach eliminacji ma komplet dziewięciu punktów i pewnie prowadzi w tabeli grupy J. Imponujący jest również jej bilans bramkowy - 11:0.

Wyniki sobotnich meczów eliminacji Euro 2020:

Chorwacja - Walia 2:1

Islandia - Albania 1:0

Armenia - Liechtenstein 3:0

Azerbejdżan - Węgry 1:3

Estonia - Irlandia Północna 1:2

Finlandia - Bośnia i Hercegowina 2:0

Mołdawia - Andora 1:0

Rosja - San Marino 9:0

Belgia - Kazachstan 3:0

Białoruś - Niemcy 0:2

Grecja - Włochy 0:3

Szkocja - Cypr 2:1

Turcja - Francja 2:0