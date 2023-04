Włoski sędzia zszokowany błędem, ale nie wini tylko Marciniaka. "Nie wiem, co tam się stało"

Zobacz przygotowania Napoli do starcia z Ajaksem w 3. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Marciniak i VAR na językach. Trener Napoli grzmi: ewidentny rzut karny Nie mogło być... czytaj dalej » Chodzi o sytuację z końca pierwszej połowy rewanżu ćwierćfinału.

Hirving Lozano z Napoli próbuje strzelić, nagle interweniuje Rafael Leao z Milanu. Wszystko dzieje się w polu karnym mediolańczyków.

Napastnik Napoli pada, wygląda, jakby wycięto go równo z trawą. Na jego twarzy widnieje grymas bólu. Nie ma faulu, nie ma żółtej kartki dla Leao. Marciniak wskazał nie na rzut karny, a rożny, pokazując, że Portugalczyk najpierw trafił w piłkę. Zaczekał jeszcze na potwierdzenie z systemu VAR i swą decyzję podtrzymał.

"Powinien być rzut karny"

Telewizja Mediaset w swoim pomeczowym programie poprosiła o analizę spornej sytuacji byłego włoskiego arbitra. Graziano Cesari nie rozumie decyzji Marciniaka, krytykuje jednak przede wszystkim sędziów od VAR, z którymi polski sędzia konsultował swoją decyzję. Mowa o Tomaszu Kwiatkowskim i jego asystencie Bartoszu Frankowskim.

"Błąd VAR-u". Kontrowersyjna decyzja Marciniaka Napoli za burtą... czytaj dalej » - Zawodnik Milanu, zanim dotyka piłkę, trafia w nogę Lozano. VAR potwierdził decyzję, której zaprzeczają obrazy. Sensacyjny błąd VAR-u, nie sędziego, a VAR-u. Powinien być rzut karny. Nie wiem, co tam się stało, ale błąd jest spektakularny – ocenił Cesari.

Mecz zakończył się remisem 1:1, a ponieważ Milan przystępował do rewanżu z jednobramkową zaliczką, to on myślami jest już przy półfinale Ligi Mistrzów.

Złości z decyzji polskiego sędziego nie krył trener Napoli

- Bardzo wyraźny karny. Nie ma o czym dyskutować – stwierdził Luciano Spalletti.

- Karny, którego nie można przegapić. Mówimy o kopnięciu, które spowodowało wykręcenie kostki – dodał.

Źródło: PAP/EPA Szymon Marciniak mocno krytykowany we Włoszech

Rewanżowe mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów (wszystkie spotkania o 21.00):

wtorek

Chelsea - Real Madryt 0:2 , pierwszy mecz 0:2, awans Real Madryt

Napoli - AC Milan 1:1, pierwszy mecz 0:1, awans AC Milan



środa

Inter - Benfica (2:0)

Bayern Monachium - Manchester City (0:3)



półfinały (9-10 i 16-17 maja):



AC Milan/Napoli - Benfica/Inter

Real Madryt/Chelsea - Manchester City/Bayern Monachium



Finał: 10 czerwca, Stambuł