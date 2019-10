Kibice, trener, eksperci. Niepokorny Xhaka podpadł wszystkim

Gdy w dziewiątej minucie starcia na Emirates Stadium gospodarze wyszli na dwubramkowe prowadzenie, wydawało się, że popołudnie to minie Kanonierom szybko, łatwo i przyjemnie. Było jednak inaczej. W 52. minucie Crystal Palace wyrównało i takim też wynikiem skończył się mecz 10. kolejki Premier League. Atmosfera w północnym Londynie jest więc napięta, co najlepiej potwierdza scysja z udziałem Xhaki.

Pół godziny przed końcem niedzielnej rywalizacji kapitan Arsenalu zmuszony był opuścić murawę. Menedżer Unai Emery zdecydował się wprowadzić w jego miejsce Bukayo Sakę.

Xhaka żegnał się z meczem przy akompaniamencie soczystych oraz ironicznych braw ze strony kibiców, sfrustrowanych słabą grą zespołu. Dla Szwajcara to było już za dużo.

W trakcie schodzenia z murawy najpierw rzucił wymownie opaskę kapitańską, potem wzruszał ramionami i przykładał dłoń do ucha, tylko zachęcając kibiców do głośniejszych gwizdów. Gdy już opuścił linię boczną, odmówił uściśnięcia dłoni Emery'ego, po czym cisnął koszulką o ziemię i w furii wszedł do tunelu.

Sytuacja wydawała się skandaliczna już na pierwszy rzut oka, lecz na tym nie koniec. Kamery telewizyjne uchwyciły, że w trakcie sprzeczki z kibicami Szwajcar kazał im "s********ć".

Auba picked the armband from the GROUND. #xhaka walking sluggishly when your team is chasing after goal. Barely shaked @UnaiEmery_. Threw shirt to the ground, walked straight into the tunnel. Shambolic. #afcpic.twitter.com/NPp0i3x8y2 — Harrison Ifeanyichukwu (@Harrisonifeany3) October 27, 2019

- To był błąd, to był po prostu błąd - Emery opowiadał na gorąco w wywiadzie na antenie Sky Sports. - Ale mi wydaje się, że musimy być spokojni, musimy porozmawiać ze sobą oraz wewnątrz drużyny o całym zajściu. Tak czy owak, jego reakcja była zła. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ponieważ mamy kibiców. W piłce nożnej jesteśmy pracownikami na boisku i pracujemy dla kibiców. Musimy mieć szacunek, kiedy nas oklaskują, ale też kiedy nas krytykują - analizował hiszpański szkoleniowiec.

- Granit powinien za to przeprosić. Jest przecież kapitanem drużyny i takie zachowanie mu nie przystoi. Fani byli względem niego cierpliwi, zwłaszcza po jego występach. Kibice zasługują na więcej - Ian Wright, przed laty świetny napastnik klubu, a dziś ekspert stacji BBC, nie patyczkował się z Xhaką w studiu "Match of the Day 2".

Nie powinien grać ani być kapitanem

Na gwizdach kibiców i niepochlebnych opiniach tym razem może się jednak nie skończyć. Angielskie media, w tym "The Sun", "Metro" czy "Evening Standard", sugerują, że wspominana przez Emery'ego rozmowa wewnątrz klubu może poskutkować pozbawieniem Szwajcara opaski kapitańskiej. Tego otwarcie domaga się dziennikarz "The Times" Henry Winter. "Nie powinien zostać mianowany kapitanem, nie powinien nawet wychodzić w pierwszym składzie" - Winter pisał na Twitterze.