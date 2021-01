Griezmann razy dwa, Messi razy dwa. Barca jak za starych czasów

Ostatnie lata to dla Barcelony raczej pasmo niepowodzeń i ciągłych traum, także tych wynikających z wydarzeń pozaboiskowych. Ten sezon jak dotąd nie jest wyjątkiem od reguły, aczkolwiek nowy rok w wykonaniu Blaugrany może nieść nadzieję.

Piłkarze Ronalda Koemana w sobotę wygrali bowiem już trzecie kolejne ligowe spotkanie, a co najważniejsze, każde z nich było rozgrywane poza Camp Nou. Cieszyć mogą nie tylko wyniki, ale też powoli styl. Barcelona bowiem na Estadio Nuevo Los Carmenes zaczynała przypominać najlepszą wersję siebie sprzed lat. Tę, która dominuje rywali i zwycięża w efektowny sposób.

Po meczu było już właściwie przed przerwą. Strzelanie rozpoczął Griezmann, kończąc składną kombinację kolegów. Francuz podawał do Messiego, gdy ten zdobył swoją pierwszą bramkę tego popołudnia po ładnym strzale w dalszy róg. Jeszcze lepszy był kolejny gol Argentyńczyka – wtedy przymierzył z rzutu wolnego, ominął mur i znów zmieścił piłkę tuż przy słupku. Dzięki tej bramce zmagający się w poprzednich miesiącach z brakiem formy Messi niespodziewanie stał się liderem klasyfikacji strzelców Primera Division.

Lionel Messi leads the Pichichi (most goals this season in the Spanish league) with 11 goals. Not bad for a player who is apparently finished. pic.twitter.com/QwGGf5VFLF — Roy Nemer (@RoyNemer) January 9, 2021

Coś zaczyna się zazębiać

Strzelanie zakończył zaś ten, który je rozpoczął. Griezmann już w drugiej połowie ustalił wynik, popisując się snajperskim zmysłem. Barca wygrała trzeci raz z rzędu i wskoczyła na ligowe podium. Do drugiego Realu traci dwa punkty, do pierwszego Atletico cztery. Od obu madryckich zespołów ma jednak więcej rozegranych spotkań. Najważniejsze dla piłkarzy Koemana jest mimo to, że wreszcie zaczynają grać na miarę wielkich umiejętności. I być może jeszcze większych oczekiwań.

Granada - FC Barcelona 0:4 (0:3)

Bramki: Antoine Griezmann (12., 63.), Lionel Messi (35., 42.)