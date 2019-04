Skończył z futbolem, przerzucił się na fitness. Były piłkarz Atletico nie do poznania

Jose Mari (pełne imię Jose Maria Romero Poyon) był co najmniej przyzwoitym piłkarzem. Przygodę z futbolem rozpoczął w barwach Sevilli, później trafił do Atletico Madryt, z czasem poszedł o jeszcze jeden sportowy krok wyżej i w 2000 roku odszedł do Milanu.

Dwa sezony na San Siro okazały się szczytem jego możliwości. W kolejnych latach grał kolejno w Villarrealu, Realu Betis, Gimnastic de Tarragona, a karierę zakończył w 2013 roku w Xerez, klubie z rodzimej Andaluzji.

Zagrał w czterech meczach towarzyskich reprezentacji Hiszpanii i strzelił jednego gola.



Choć od ponad pół dekady nie zajmuje się już futbolem, to w ostatnich dniach stał się bohaterem zagranicznych mediów sportowych.





Choć od ponad pół dekady nie zajmuje się już futbolem, to w ostatnich dniach stał się bohaterem zagranicznych mediów sportowych.

Był niewypałem, dziś jest górą mięśni

35 lat i 42 trofea. Dani Alves rekordzistą wszech czasów Dani Alves... czytaj dalej » Byłym piłkarzem zainteresowały się m.in. włoskie "Corriere dello Sport" oraz FOX Sports czy hiszpański "AS" i "Marca".

Wszystko z powodu niebywałej metamorfozy, jaka stała się jego udziałem. Mari jako zawodnik nie wyróżniał się tężyzną fizyczną, lecz po zakończeniu kariery postanowił nad tym popracować.

"Był niewypałem Milanu, dziś jest górą mięśni" - tak zatytułowano artykuł w "Corriere dello Sport".

Zdjęciami z siłowni i spektakularnymi efektami pracy na niej 40-latek dzieli się z fanami na swoim koncie na Instagramie. Jak dotąd profil nie cieszy się niebywałą popularnością, ma trochę ponad cztery tysiące obserwujących.



FOX Sports sugeruje jednak, że historia Mariego może stać się głośniejsza i przypominać tę, która spotkała Tima Wiesego. Niemiecki bramkarz po zakończeniu kariery również stał się kulturystą, a z czasem zadebiutował nawet jako zapaśnik w organizacji WWE.





FOX Sports sugeruje jednak, że historia Mariego może stać się głośniejsza i przypominać tę, która spotkała Tima Wiesego. Niemiecki bramkarz po zakończeniu kariery również stał się kulturystą, a z czasem zadebiutował nawet jako zapaśnik w organizacji WWE.