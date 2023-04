Wielkie miliony, większe rozczarowanie. Trener zwolniony po siedmiu miesiącach pracy

Postać 47-letniego trenera będzie idealnym podsumowaniem okresu dosyć szalonych rządów nowego właściciela The Blues, ekscentrycznego Amerykanina Todda Boehly'ego. To już za jego kadencji były menedżer Brighton przejął klub we wrześniu poprzedniego roku, po sensacyjnym zwolnieniu Thomasa Tuchela, który jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej cieszył się ze zwycięstwa w Lidze Mistrzów.

W ogólnym rozrachunku Tuchel osiągał jednak sukcesy i wyniki, którymi był w stanie sprostać oczekiwaniom i standardom tak dużego zespołu. Pottera to wyzwanie najwidoczniej przerosło, zwłaszcza w obliczu setek milionów funtów wydanych przez klub w zimowym oknie transferowym. Na Stamford Bridge pracował niemalże siedem miesięcy, w 28 meczach Premier League zanotował przeciętny bilans 11 zwycięstw, ośmiu remisów i aż dziewięciu porażek.

Ta najnowsza - sobotnie 0:2 z Aston Villą - okazała się gwoździem do trumny. W niedzielny wieczór klub rozstał się z Anglikiem poprzez oficjalny komunikat. "Chelsea chciałaby podziękować Grahamowi za cały jego wysiłek, wkład w klub oraz życzyć mu powodzenia w przyszłości" - napisano.

W pozostałych dziesięciu meczach ligowych oraz w fazie pucharowej Ligi Mistrzów (Chelsea zagra w ćwierćfinale z Realem Madryt) zespół w roli tymczasowego menedżera poprowadzi Bruno Saltor, jeden z asystentów zwolnionego fachowca.



Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 2, 2023





Kto następny?

Kwiecień 2023 roku okazuje się jak na razie miesiącem niezbyt przychylnym dla trenerów pracujących w najlepszej lidze świata. W niedzielę pracę stracił również Brendan Rodgers, pracujący dotychczas w bijącym się o utrzymanie Leicester City. A warto jeszcze przypomnieć, że kilka dni wcześniej z Tottenhamem pożegnał się Antonio Conte.