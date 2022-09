Chelsea ogłosiła nazwisko nowego menedżera

Trenerską karierę Potter rozpoczął ponad dekadę temu w Oestersund, z którym w 2017 roku sięgnął po Puchar Szwecji. W 2018 związał się trzyletnim kontraktem z grającym na zapleczu Premier League zespołem Swansea City, ale przepracował tylko rok, bo przyjął ofertę Brighton.



Mecz Premier League przełożony. Powodem planowany strajk Mecz Premier... czytaj dalej » W ubiegłym sezonie Mewy pod jego wodzą uplasowały się na dziewiątej pozycji w angielskiej ekstraklasie, co jest klubowym rekordem. Po sześciu kolejkach trwających rozgrywek są na czwartym miejscu z 13 punktami.

Graham Potter o angażu w Chelsea

- Jestem niezwykle dumny i podekscytowany, że będę mógł reprezentować Chelsea, ten fantastyczny klub. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim w Brighton & Hove Albion za to, że dali mi tę szansę, przede wszystkim Tony'emu Bloomowi (właścicielowi klubu - red.), piłkarzom, sztabowi i kibicom, którzy nieustannie mnie wspierali - powiedział Potter, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Chelsea.



Anglik zadebiutuje w sobotnim spotkaniu 7. kolejki Premier League z lokalnym rywalem - Fulham Londyn. Chelsea ma 10 punktów i jest na szóstej pozycji w tabeli.



Tuchel został zwolniony w środę, dzień po porażce The Blues z Dinamem Zagrzeb 0:1 w 1. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.