"Jesteśmy do niczego. Mam tego dość". Zaskakujące słowa po porażce

Z przerwą na krótkie wypożyczenie do Newcastle United francuski pomocnik występuje w Olympique od 2013 roku. Thauvin trafił do Marsylii po sezonie, w którym zespół ze Stade Velodrome wywalczył wicemistrzostwo, ale od tego czasu do takiego wyniku nawet się nie zbliżył.

Wyścig zakończony

26-letni piłkarz jako mistrz świata (w Rosji rozegrał minutę w fazie grupowej przeciwko Argentynie) ma większe aspiracje, dlatego w piątek stracił cierpliwość. Marsylia przegrała na wyjeździe z Girondins Bordeaux i na siedem kolejek przed końcem sezonu do trzeciego miejsca, dającego prawo gry o Ligę Mistrzów, traci już osiem punktów. Thauvin nie wierzy, że da się to odrobić.

- Wyścig o Ligę Mistrzów jest już dla nas zakończony. Ale nawet gdybyśmy się tam dostali, musicie wiedzieć, że jesteśmy do niczego - wypalił po porażce z Żyrondystami sfrustrowany Thauvin. - Jestem już zmęczony. Co roku to samo. Mam tego dość - podkreślił pomocnik Marsylii.

Thauvin od jakiegoś czasu przebąkuje o transferze, a piątkowa wypowiedź mogła przypieczętować jego los w Olympique. Pomocnik reprezentacji Francji nie powinien jednak narzekać na brak ofert. Interesować się nim mają nim Bayern Monachium czy Inter Mediolan. Transfermarkt szacuje jego wartość na 50 mln euro.