Cztery gole w Zabrzu. Angulo uratował Górnika

Obie bramki dla gospodarzy zdobył Igor Angulo, który połowę swoich trafień w trwającym sezonie ligowym zanotował w meczach z płocczanami.

Przebudzenie króla

Konfrontacja w Zabrzu początkowo nie zachwycała intensywnością. Jednak w 11. minucie odmienił ją wyjątkowo aktywny Angulo. Król strzelców poprzedniego sezonu ekstraklasy idealnie przymierzył z dystansu, zaskakując bramkarza trafieniem tuż przy słupku. Dla hiszpańskiego napastnika był to dopiero piąty gol w bieżących rozgrywkach. W pierwszej kolejce również zdobył bramkę w meczu z Wisłą Płock, zapewniając swojej drużynie remis 1:1.

Tym razem zabrzanie liczyli na zgarnięcie pełnej puli, gdyż na ligowe zwycięstwo czekają od sierpniowego spotkania z Koroną Kielce (3:0) i do rundy rewanżowej przystąpili dopiero z 12. pozycji.

- Chcielibyśmy zdecydowanie więcej punktów, bramek i emocji. Miejsce w tabeli z pewnością nie jest takie, jakie byśmy chcieli - mówił przed kilkoma dniami szkoleniowiec Górnika Marcin Brosz.

Szybka odpowiedź

Już pięć minut po otwarciu wyniku do remisu doprowadził Ricardinho, wykorzystując zamieszanie w polu karnym po rzucie rożnym. Przed przerwą prowadzenie gościom zapewnił Giorgi Merebaszwili, choć niewiele brakowało, by zaprzepaścił idealną okazję do zdobycia bramki. Gruzin zbyt wolno zbierał się do wykończenia akcji i przegrał pierwszy pojedynek z Martinem Chudym. Po dobitce piłka wylądowała już w siatce.

Wisła sięgnęła dna, trener zapłacił posadą. Jest jego następca Siedem porażek z... czytaj dalej » Sędzia Paweł Gil musiał jeszcze przeanalizować tę sytuację, gdyż liniowy sygnalizował pozycję spaloną, lecz po obejrzeniu powtórek uznał gola i na przerwę płocczanie schodzili, prowadząc 2:1.

Trafienie na wagę punktu

Ostatnie słowo w tym spotkaniu należało jednak do gospodarzy. Po zmianie stron swojego drugiego gola strzelił Angulo, wykorzystując znakomite dogranie Łukasza Wolsztyńskiego.

Zabrzanie mimo odrobienia strat nie mogą być w pełni usatysfakcjonowani wynikiem 2:2. W bieżących rozgrywkach już po raz ósmy podzielili się punktami. Żaden inny zespół ekstraklasy nie zanotował tylu remisów. W efekcie pozostali na 12. miejscu w tabeli i długo wyczekiwanego zwycięstwa będą musieli poszukać za tydzień w wyjazdowej konfrontacji z Zagłębiem Lubin.

Wisła Płock w następnej kolejce podejmie na swoim terenie Lecha Poznań.

Górnik Zabrze - Wisła Płock 2:2 (1:2)

Bramki: 1:0 Igor Angulo (11), 1:1 Ricardinho (16), 1:2 Giorgi Merebaszwili (40), 2:2 Igor Angulo (71).



Górnik: Martin Chudy - Boris Sekulic, Mateusz Matras, Paweł Bochniewicz, Erik Janza - David Kopacz, Szymon Matuszek, Jesus Jimenez, Filip Bainovic (60. Alasana Manneh), Ishmael Baidoo (59. Łukasz Wolsztyński) - Igor Angulo.

Wisła Płock: Thomas Daehne - Cezary Stefańczyk, Michał Marcjanik, Alan Uryga, Damian Michalski - Giorgi Merebaszwili (90+2. Olaf Nowak), Damian Rasak, Dominik Furman, Mateusz Szwoch, Piotr Tomasik (55. Suad Sahiti) - Ricardinho (67. Grzegorz Kuświk).