Dwa gole w pięć minut. Derby Górnego Śląska na remis

Cracovia tylko zremisowała u siebie z Górnikiem Zabrze w meczu 11. kolejki PKO BR Ekstraklasy. Tym samym Pasy nie wykorzystały okazji, by po raz pierwszy od 1948 roku zostać samodzielnym liderem rozgrywek.

W ostatnich sześciu spotkaniach między tymi zespołami zawsze wyłaniano zwycięzcę. To pierwszy remis w rywalizacji Górnika z Piastem od marca 2015 roku.

Pierwsza odsłona śląskich derbów nie zapadnie na długo w pamięć kibicom, którzy w tej części meczu obserwowali tylko po jednym celnym strzale z obu stron.

Spotkanie nabierało jednak rumieńców wraz z upływem kolejnych minut. Niedługo po zmianie stron goście w dość szczęśliwych okolicznościach wyszli na prowadzenie po samobójczym trafieniu Przemysława Wiśniewskiego. 21-letni stoper Górnika niepotrzebnie przeciął piłkę po niecelnym strzale Tomasza Jodłowca i zmylił własnego bramkarza, nie dając mu szans na udaną interwencję.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź podrażnionych gospodarzy. Już po pięciu minutach od straty bramki Szymon Matuszek doprowadził do wyrównania, wykorzystując dośrodkowanie Erika Janzy z rzutu rożnego.

Wymiana ciosów

Rezultat na tablicy wyników w pełni odzwierciedlał wydarzenia na boisku. To były wyrównane zawody, choć im bliżej ostatniego gwizdka, tym groźniej robiło się pod obiema bramkami. W 72. minucie znakomitą okazję zmarnował Jesus Jimenez. Pomocnik zabrzan przegrał pojedynek z Frantiskiem Plachem na skraju pola bramkowego.

Po dziesięciu minutach Patryk Tuszyński odpowiedział mocnym uderzeniem z dystansu, które Martin Chudy wybronił w ostatniej chwili. Mistrzowie Polski nie zwalniali tempa i kilkadziesiąt sekund później tylko centymetry dzieliły ich od zadania decydującego ciosu, gdy Gerard Badia trafił w słupek po strzale z ostrego kąta.

Co nie powiodło się podopiecznym Waldemara Fornalika, udało się zabrzanom. W końcówce regulaminowego czasu gry piłkę do siatki gliwiczan wpakował wprowadzony po przerwie Juan Bauza. Sędzia po naradzie z asystentem VAR nie uznał jednak trafienia Argentyńczyka, ponieważ wcześniej na spalonym znajdował się podający do niego Igor Angulo.

Dwóch rannych

Dla Górnika to czwarty kolejny ligowy mecz zakończony rezultatem 1:1, a łącznie siódmy podział punktów w tym sezonie. Zabrzanie mają tylko pięć "oczek" przewagi nad strefą spadkową.

Tymczasem Piast przerwał swoją serię zwycięstw i stracił szansę na objęcie pierwszej pozycji w tabeli.

Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:1 (0:0)

Bramki: 0:1 Przemysław Wiśniewski (51-samobójcza), 1:1 Szymon Matuszek (56-głową).



Górnik Zabrze: Martin Chudy - Boris Sekulic, Przemysław Wiśniewski, Paweł Bochniewicz, Erik Janza - Kamil Zapolnik (64. Juan Francisco Bauza), Filip Bainovic (81. Daniel Ściślak), Łukasz Wolsztyński (53. David Kopacz), Szymon Matuszek, Jesus Jimenez - Igor Angulo.

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Bartosz Rymaniak, Uros Korun, Piotr Malarczyk, Mikkel Kirkeskov - Sebastian Milewski, Tom Hateley, Patryk Sokołowski, Jorge Felix - Tomasz Jodłowiec (65. Patryk Tuszyński), Piotr Parzyszek (75. Gerard Badia).