Emocje w Zabrzu. Górnik wyrównał w końcówce, a mógł nawet wygrać

W poprzedniej kolejce Górnik pokazał się z dobrej strony, remisując w Warszawie z Legią 2:2. Wówczas przez większość czasu zabrzanom udało się całkowicie zdominować rywali. W starciu z teoretycznie słabszą Jagiellonią nie potrafili jednak tego powtórzyć.

Ciekawie w doliczonym czasie

Piorunujący finisz Legii. Górnik wypuścił zwycięstwo z rąk Legia Warszawa... czytaj dalej » Od początku meczu gospodarze częściej utrzymywali się przy piłce, a białostocczanie nastawiali się na kontrataki. Taka taktyka przyniosła efekt podopiecznym trenera Macieja Stolarczyka tuż przed końcem pierwszej połowy. Już w doliczonym przez sędziego czasie gry Górnik miał rzut rożny. W polu karnym doszło do zamieszania, ale gościom udało się wyjść z opresji, a błyskawiczną kontrę na gola zamienił Jesus Imaz. Hiszpan posłał piłkę między nogami bramkarza Górnika Kevina Brolla.



Po przerwie tempo wyraźnie spadło. Piłkarze Górnika dążyli do wyrównania, ale w kluczowych momentach brakowało im dokładności. Trener Bartosch Gaul próbował odmienić swój zespół i skorzystał ze wszystkich pięciu przysługujących mu zmian.



Nieustępliwość zabrzan przyniosła efekt w 90. minucie. Po rzucie rożnym piłka trafiła do stojącego na skraju pola karnego Słoweńca Erika Janży, który popisał się pięknym uderzeniem.



Sędzia Daniel Stefański doliczył aż osiem minut i był to zdecydowanie najciekawszy fragment meczu. Uskrzydlony golem Górnik walczył o zwycięstwo, był blisko celu, jednak jeden ze zmienników - Krzysztof Kolanko - trafił w poprzeczkę. Groźnie kontratakowała także Jagiellonia, ale wynik nie uległ już zmianie.

Źródło: PAP/EPA Mecz Górnika z Jagiellonia trzymał w napięciu do końca

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:1 (0:1)



Bramki: 0:1 Jesus Imaz (45+3), 1:1 Erik Janża (90).



Żółta kartka - Górnik Zabrze: Rafał Janicki, Aleksander Paluszek, Mateusz Cholewiak, Dani Pacheco. Jagiellonia Białystok: Jesus Imaz, Bojan Nastic, Bogdan Tiru.



Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów 12 649.



Górnik Zabrze: Kevin Broll - Richard Jensen, Rafał Janicki, Aleksander Paluszek - Erik Janża, Jean Mvondo (84. Robin Kamber), Mateusz Cholewiak (84. Krzysztof Kolanko), Robert Dadok (75. Krzysztof Kubica), Paweł Olkowski - Piotr Krawczyk (75. Norbert Wojtuszek), Szymon Włodarczyk (59. Dani Pacheco).



Jagiellonia Białystok: Zlatan Alomerović - Bogdan Tiru, Mateusz Skrzypczak (62. Israel Puerto), Michał Pazdan (72. Wojciech Łaski) - Tomas Prikryl, Taras Romanczuk, Nene, Marc Gual, Bartosz Bida (58. Fedor Cernych), Bojan Nastić - Jesus Imaz.