Pięć goli i wielkie emocje w Zabrzu. Cracovia nie zakończyła fatalnej passy

W poprzedniej kolejce Górnik został rozbity na wyjeździe przez Lecha Poznań aż 4:1. W piątek podopiecznych Marcina Brosza czekało kolejne duże wyzwanie – do Zabrza przyjechała plasująca się na drugim miejscu w tabeli Cracovia. Wprawdzie Pasy przegrały trzy ostatnie mecze, ale jednocześnie piłkarze byli podrażnieni kiepską passą i przede wszystkim porażką z Wisłą Kraków.

Szybkie tempo i gole

Mecz idealnie rozpoczął się dla zespołu Michała Probierza. Już w 5. minucie Rafael Lopes wykorzystał świetne dogranie Mateusza Wdowiaka i mocnym strzałem kompletnie zaskoczył golkipera. Co więcej, chwilę później mogło być 2:0 dla gości, albowiem blisko samobójczego trafienia był Przemysław Wiśniewski.

Cracovia atakowała i miała przewagę – wydawało się, że Górnik będzie miał kłopot, by stworzyć groźną akcję. A jednak, przyjezdni kontrolowali sytuację przez niewiele ponad 20 minut. Później gospodarze się przebudzili, a w 26. minucie doprowadzili do wyrównania – wówczas składną akcję strzałem wykończył Jesus Jimenez.

Do końca pierwszej połowy wynik się nie zmienił. Jednak kibice mogli być zadowoleni – spotkanie toczyło się w szybkim tempie, a obie strony postawiły na ofensywę.

Cios za cios

Jak się okazało, w drugiej odsłonie było jeszcze ciekawiej. W 56. minucie swojego drugiego gola w PKO BP Ekstraklasie strzelił pomocnik Górnika Erik Jirka. Słowak potężnie uderzył z dystansu i bramkarz nie miał nic do powiedzenia. To bez wątpienia będzie jedno z najładniejszych trafień kolejki.

Cracovia nie złożyła broni. Wręcz przeciwnie – zawodnicy Probierza ruszyli do ataku. Po jednym z dośrodkowań do piłki wyskoczył Michał Helik i uderzył głową – futbolówka jeszcze minęła obrońców rywali, skozłowała i wpadła do bramki. Martin Chudy zareagował nieco za późno.

Radość gości trwała tylko dwie minuty. Stavros Vasilantonopoulos idealnie włączył się w akcję, przyjął piłkę w polu karnym i pewnym strzałem ponownie dał prowadzenie zabrzanom.

Tym samym Górnik odniósł niezwykle cenne zwycięstwo i awansował na 10. miejsce w tabeli. Po piątkowym meczu tracił zaledwie dwa punkty do 8. Rakowa, co oznaczało, że awans do grupy mistrzowskiej jest wciąż realny. Częstochowianie zagrają w niedzielę z Pogonią Szczecin.

Górnik Zabrze - Cracovia Kraków 3:2 (1:1)

Bramki: 0:1 Rafael Lopes (5), 1:1 Jesus Jimenez (26), 2:1 Erik Jirka (56), 2:2 Michał Helik (68-głową), 3:2 Stavros Vasilantonopoulos (71).

Górnik Zabrze: Martin Chudy - Stavros Vasilantonopoulos, Przemysław Wiśniewski, Paweł Bochniewicz, Erik Janza (56. Georgios Giakoumakis) - Erik Jirka, Roman Prochazka, Alasana Manneh (79. Szymon Matuszek), Jesus Jimenez - Łukasz Wolsztyński (33. Michał Koj), Igor Angulo.

Cracovia Kraków: Filip Majchrowicz - Diego Ferraresso, Michał Helik, Ołeksij Dytiatjew, Kamil Pestka - Sergiu Hanca, Thiago (78. Pelle van Amersfoort), Ivan Fiolic (21. Michał Rakoczy, 77. Sebastian Strózik), Milan Dimun, Mateusz Wdowiak - Rafael Lopes.