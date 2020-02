Piorunujący finisz Górnika. Obrona Arki skruszona w ostatnich minutach

Igor Angulo trafił do siatki w czwartym kolejnym meczu w Zabrzu

Obie ekipy pierwszą tegoroczną kolejkę rozegraną przed tygodniem kończyły z uczuciem niedosytu. Gdynianie przed własną publicznością ulegli Cracovii 0:1, natomiast zabrzanie bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Koroną. W piątek liczyli na przełamanie i zdobycie swoich pierwszych bramek po przerwie zimowej.

– W Kielcach z Koroną tylko stwarzaliśmy sytuacje podbramkowe, a musimy zacząć je wykorzystywać - mówił na konferencji prasowej przed spotkaniem z Arką trener gospodarzy Marcin Brosz.

Jego podopieczni od początku piątkowego meczu starali się niepokoić Pavelsa Steinborsa, broniącego dostępu do bramki Arki, lecz podobnie jak w Kielcach razili nieskutecznością. W jednej z pierwszych akcji spotkania najlepszy strzelec zabrzańskiego zespołu Igor Angulo wypracował sobie dobrą pozycję po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, jednak ten strzelił w poprzeczkę.

W 17. minucie piłkarze Górnika stanęli przed wymarzoną okazją do objęcia prowadzenia. Po faulu defensora gości Christiana Maghomy na Łukaszu Wolsztyńskim w polu karnym sędzia Szymon Marciniak podyktował jedenastkę dla gospodarzy. Do piłki podszedł Angulo, który w trzech ostatnich domowych meczach Górnika przed przerwą zimową za każdym razem trafiał do siatki, strzelając łącznie aż pięć goli. Tym razem nie popisał się jednak, posyłając piłkę obok bramki gdynian.

Choć piłkarze z Zabrza przeważali w pierwszej odsłonie, to na przerwę, podobnie jak rywale, schodzili bez zdobyczy bramkowych.

W ostatniej chwili

Po zmianie stron obraz meczu nie uległ zmianie. Górnicy starali się realizować założenia postawione przez trenera Brosza. Stwarzali kolejne okazje w szesnastce przeciwników, lecz nadal brakowało im odpowiedniego wykończenia. Jak choćby w pierwszej godnej uwagi akcji drugiej części meczu. Wolsztyński uderzał z bliskiej odległości, jednak w ostatniej chwili jego strzał został zablokowany przez Maghomę, który zrehabilitował się za nieudaną interwencję z początku spotkania.

Ostatecznie zabrzanie dopięli swego dopiero w ostatnich minutach podstawowego czasu gry, a bohaterem miejscowych został tradycyjnie Angulo. Hiszpan uciekł rywalom prawym skrzydłem i popisał się precyzyjnym strzałem z ostrego kąta.

Już w doliczonym czasie gry wynik podwyższył Paweł Bochniewicz, który wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego. W pierwszej próbie sytuację wybronił Steinbors, jednak przy dobitce nie miał już nic do powiedzenia.

Dzięki wygranej Górnik odskoczył Arce w tabeli na sześć punktów. Gdynianie pozostali w strefie spadkowej.

Górnik Zabrze - Arka Gdynia 2:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Igor Angulo (83), 2:0 Paweł Bochniewicz (90+1).

Górnik Zabrze: Martin Chudy - Boris Sekulic, Przemysław Wiśniewski, Paweł Bochniewicz, Erik Janza - Erik Jirka, Roman Prochazka (89. Michał Koj), Łukasz Wolsztyński (64. David Kopacz), Alasana Manneh (69. Mateusz Matras), Jesus Jimenez - Igor Angulo.

Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Adam Marciniak, Christian Maghoma, Luka Maric, Damian Zbozień - Maciej Jankowski (68. Nemanja Mihajlovic), Adam Deja, Marko Vejinovic (88. Marcus Vinicius), Michał Nalepa, Mateusz Młyński - Fabian Serrarens.