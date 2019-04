Górnik wychodzi z dołka. Rywale zapomnieli o Zapolniku w polu karnym

Arka ma nowego trenera. Będzie ratował ekstraklasę Jacek Zieliński... czytaj dalej » W pierwszej połowie trzykrotnie zabrzanie bliscy byli zdobycia gola. W 15. min. Szymon Żurkowski uderzył efektownie, ale obok bramki. W 32. min. umiejętnościami musiał wykazać się Pavels Steinbors. Po strzale Igora Angulo tak wybił piłkę, że ta odbiła się od poprzeczki, a następnie poleciała na róg.

Nikt nie pilnował Zapolnika

Pięć minut później Górnik krótko rozegrał rzut rożny: Jesus Jimenez dośrodkował w pole karne, a ładnie do strzału złożył się Mateusz Matras. Jednak piłka nie wpadła do siatki.

W 53. min. zabrzanie objęli prowadzenie. Wówczas z rzutu rożnego dośrodkował Walerian Gwilia, zaś niepilnowany Kamil Zapolnik głową skierował piłkę do siatki.

Po stracie gola zespół z Gdyni atakował z większym animuszem. Kilkukrotnie był bliski wyrównania. Najbliższy doprowadzenia do niego był w 74. min rezerwowy Luka Zarandia. Po jego strzale piłka minęła jednak bramkę Górnika.

Zabrzanie po serii meczów bez zwycięstwa, po raz drugi z rzędu zdobyli trzy punkty.



Gdyby Zapolnik przy tym rzucie rożnym zapragnął zaparkować w polu karnym Arki tira, to też dałby radę #GÓRARKpic.twitter.com/4jNDe1nhv3 — Maciej Sypuła (@MaciejSypula) 22 kwietnia 2019

Po meczu Górnik Zabrze - Arka Gdynia (1:0) powiedzieli:

Jacek Zieliński (trener Arki): Bardzo ważny mecz za nami, ale niestety go przegraliśmy. To jest 15. mecz z rzędu bez zwycięstwa, to już jest ciężka sprawa. Próbujemy ten fakt jakoś zresetować, wyrzucić z głów piłkarzy, ale nam się to nie udaje. Był to specyficzny mecz, było dużo gry w środku pola. Nie stworzyliśmy sobie jakichś wspaniałych sytuacji do zdobycia gola. Nasza siła ognia była znikoma. Jednak takiego spotkania jak nie uda się wygrać, to nie można go przegrać. Mieliśmy rozpisane stałe fragmenty gry, a gdy padła bramka, zrobiła się jakaś dziura w polu karnym. Kamil Zapolnik będąc sam strzelił głową. Potem Górnik bardzo dobrze zorganizowany w defensywie, nie dał nam dużego pola manewru. Mieliśmy jednak dwie sytuacje, w tym strzał Luki Zarandii, po którym piłka o centymetry minęła słupek. W efekcie jesteśmy w ciężkiej sytuacji. Przed nami sześć spotkań, w których musimy wnieść się na wyżyny naszych umiejętności. Dodatkowo coraz cięższa robi się nasza sytuacja kadrowa. Trudno powiedzieć co będzie z Michałem Janotą. Dopiero we wtorek będą diagnozy lekarskie. Jednak nie składamy broni. W czwartek u siebie mamy mecz Miedzią. To już dla nas jest mecz o życie".

Marcin Brosz (trener Górnika): "Chcieliśmy grać dziś bardzo zdyscyplinowani z tyłu, zmienić nieco proporcje na boisku. Chodzi tu o mniejszą niż w poprzednich spotkaniach u siebie ilość zawodników zaangażowanych w grę ofensywną. W efekcie nie stwarzaliśmy sobie tylu sytuacji podbramkowych co wcześniej. Jednak na obecnym etapie najważniejszy jest klub. Cieszę się niezmiernie, że w takim trudnym meczu zdobyliśmy trzy punkty".

Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Kamil Zapolnik (53-głową).

Żółta kartka - Górnik Zabrze: Mateusz Matras, Szymon Matuszek. Arka Gdynia: Nabil Aankour.

Sędzia: Paweł Gil (Lublin). Widzów 12 278.

Górnik Zabrze: Martin Chudy - Boris Sekulic, Przemysław Wiśniewski, Paweł Bochniewicz, Adrian Gryszkiewicz - Kamil Zapolnik (71. Szymon Matuszek), Walerian Gwilia (81. Adam Arnarson), Mateusz Matras, Szymon Żurkowski, Jesus Jimenez - Igor Angulo (89. Łukasz Wolsztyński).

Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Christian Maghoma, Frederik Helstrup, Adam Marciniak - Maciej Jankowski, Adam Deja (69. Marcus Vinicius), Michał Nalepa, Nabil Aankour (62. Luka Zarandia), Marko Vejinovic - Michał Janota (84. Goran Cvijanovic).