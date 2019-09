Kadrowicze znów popisali się skutecznością. Znakomite gole Grosickiego i Krychowiaka

Hull City Kamila Grosickiego pokonało 3:0 na wyjeździe Luton Town FC w ósmej kolejce ligi Championship. Dla skrzydłowego reprezentacji Polski było to trzecie trafienie w sezonie i drugie w tym miesiącu.

Szczególnie skutecznością popisuje się w bieżącym sezonie Krychowiak. Tym razem defensywny pomocnik polskiej kadry trafił do siatki w meczu z Zenitem Sankt Petersburg. Bramka Polaka dała skromne zwycięstwo Lokomotiwowi 1:0 na swoim terenie w 11. kolejce ligi rosyjskiej.

Wyrósł na lidera

Krychowiak uderzył nie do obrony z ok. 30 metrów w 48. minucie. Piłka poleciała płasko przy słupku. Bramkarz Zenitu wyciągnął się, ale strzału nie zdołał zatrzymać. Dla piłkarza Lokomotiwu to już piąte ligowe trafienie, a licząc wszystkie rozgrywki – szóste. Krychowiak bez wątpienia wyrósł na lidera swojej drużyny. Za sobotni występ został uznany najlepszym piłkarzem meczu.



Así ha sido el GOL de GRZEGORZ KRYCHOWIAK para poner - ahora sí- por delante al Lokomotiv ante el Zenit.#RPL#LokoZenitpic.twitter.com/0PuVrp71XP — Minuto Ruso (@MinutoRuso) September 28, 2019





29-latek zobaczył też żółtą kartkę, która wyeliminuje go z gry w meczu z Arsenałem Tuła w przyszłą niedzielę. Zanim jednak do tego dojdzie zespół Krychowiaka zmierzy się we wtorek Moskwie z Atletico Madryt w drugim spotkaniu grupowym w Lidze Mistrzów.

Mr. Free Kick

Tymczasem w Anglii ponownie błysnął Grosicki, który strzelił gola w drugiej kolejce z rzędu na zapleczu Premier League. Hull City zremisowało u siebie 2:2 z Cardiff City. Skrzydłowy reprezentacji Polski strzelił ładnego gola w 44. minucie z rzutu wolnego. Dla Grosickiego to czwarte trafienie w Championship i nie pierwsze w tym sezonie po stałym fragmencie gry. Nic dziwnego, że Polak przedstawił się na Twitterze wszystkim jako "Pan Rzut Wolny".