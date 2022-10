Polak w gronie finalistów do nagrody "Złoty Chłopiec"

Zalewski trafił do reprezentacji dzięki dobrym występom w AS Roma

Plebiscyt dla najlepszego piłkarza do lat 21 grającego na Starym Kontynencie organizuje włoski dziennik sportowy "Tuttosport", który w czerwcu przedstawił listę stu piłkarzy nominowanych do tej prestiżowej nagrody. Widniały na niej nazwiska trzech Polaków. Oprócz Zalewskiego, wyróżnieni zostali również Kacper Kozłowski i Jakub Kamiński.

Polak wysoko w głosowaniu kibiców

Lista co jakiś czas była stopniowo okrajana, najpierw do 80 graczy, potem do 60 - na niej widniało już tylko nazwisko wahadłowego Romy - a we wrześniu do 40 graczy. W piątek zaprezentowano finałową "20". Dobra informacja jest taka, że na końcowy triumf ciągle ma szansę Polak.

Łatwo jednak nie będzie. Konkurentami Zalewskiego są m.in. uznani już zawodnicy jak: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (Bayern Monachium), Eduardo Camavinga (Real Madryt), Ansu Fati, Gavi, czy ubiegłoroczny laureat Pedri (wszyscy FC Barcelona).

Do kogo powinna trafić statuetka? Na stronie turyńskiego dziennika każdy kibic może oddać swój głos. Aktualnie na czele jest Musiala przed Antonio Silvą z Benfiki i Wilfriedem Gnonto z Leeds United. Wysokie, czwarte miejsce zajmuje Zalewski.

Zwycięzca plebiscytu ogłoszony zostanie 7 listopada. Wyboru dokonają przedstawiciele 40 międzynarodowych mediów sportowych.

Nagroda przyznawana jest od 2003 roku, a pierwszy zdobył ją słynny holenderski pomocnik Ajaksu Amsterdam Rafael van der Vaart. W przeszłości triumfowali również m.in. Wayne Rooney, Lionel Messi, Kylian Mbappe czy Erling Haaland.

Finaliści nagrody Golden Boy 2022:

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Eduardo Camavinga (Real Madryt)

Fabio Carvalho (Liverpool)

Ansu Fati (FC Barcelona)

Gavi (FC Barcelona)

Wilfried Gnonto (Leeds United)

Ryan Gravenberch (Bayern Monachium)

Josko Gvardiol (RB Lipsk)

Nuno Mendes (PSG)

Fabio Miretti (Juventus)

Jamal Musiala (Bayern Monachium)

Nico Gonzalez (Valencia)

Pedri (FC Barcelona)

Giorgio Scalvini (Atalanta)

Bejamin Sesko (RB Lipsk)

Antonio Silva (Benfica)

Mathys Tel (Bayern Monachium)

Destiny Udogie (Udinese)

Nicola Zalewski (AS Roma)