Zobacz gola Lewandowskiego, po którym zapisał się w historii ligi

Kapitan reprezentacji Polski zagrał przeciwko Sevilli po raz szósty w karierze - wcześniej zaliczył takie występy w barwach Bayernu Monachium i Borussii Dortmund - ale dotychczas nie strzelił tej drużynie gola. Przełamanie nastąpiło w sobotni wieczór, a dokładnie w 36. minucie starcia na Estadio Sanchez Pizjuan.

Lewandowski kapitalnie przyjął piłkę na klatkę piersiową po długim podaniu Jules'a Kounde i bez zastanowienia oddał strzał. Stojący kilka metrów od niego marokański bramkarz Yassine Bounou próbował interweniować, ale Polak nie dał mu większych szans.

Jak Ronaldo i Falcao

Dla 34-latka był to piąty gol w czwartym występie w lidze hiszpańskiej. W XXI wieku taki wyczyn w tych rozgrywkach udał się tylko dwóm nowo przybyłym piłkarzom. Pierwszym był w 2009 roku przechodzący wówczas z Manchesteru United do Realu Madryt Cristiano Ronaldo, a drugim dwa lata później snajper Atletico Radamel Falcao. "Lewy" w sobotę do nich dołączył.

Z pięcioma golami Lewandowski współlideruje klasyfikacji strzelców (z Iago Aspasem z Celty Vigo).

5 - Robert Lewandowski has scored 5 goals in 4 games in LaLiga, becoming only the third player to score 5 or more goals in his first 4 games in the competition in the 21st century after Cristiano Ronaldo in 2009 (5) and Radamel Falcao in 2011 (5). Amazing. pic.twitter.com/zVx8TpyJ70 — OptaJose (@OptaJose) September 3, 2022

Barcelona wygrała 3:0 (gole strzelali też Raphinha i Eric Garcia), ma 10 punktów i awansowała na drugie miejsce w tabeli. Sevilla w czterech kolejkach poniosła trzy porażki i raz zremisowała. Sklasyfikowana jest tuż nad strefą spadkową.

Klasyfikacja strzelców LaLiga 2022/23 miejsce piłkarz klub gole/asysty 1. Iago Aspas Celta Vigo 5/0

1. Robert Lewandowski FC Barcelona 5/0 3. Borja Iglesias Real Betis 4/1 4. Karim Benzema Real Madryt 3/1 4. Vinicius Junior Real Madryt 3/1 6. Alvaro Morata Atletico 3/0 6. Umar Sadiq Almeria/Real Sociedad 3/0

4. kolejka La Liga:

piątek

Celta Vigo - Cadiz 3:0

sobota

Mallorca - Girona 1:1

Real Madryt - Real Betis 2:1

Real Sociedad - Atletico 1:1

Sevilla - FC Barcelona 0:3

niedziela

Osasuna - Rayo Vallecano (14)

Athletic Bilbao - Espanyol (16.15)

Villarreal - Elche (18.30)

Valencia - Getafe (21)

poniedziałek

Valladolid - Almeria (21)