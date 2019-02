Stępiński strzelił, ale Chievo ponownie zawiodło

W 31. minucie Emanuele Giaccherini dał prowadzenie Chievo cudownym strzałem z linii pola karnego w samo okienko bramki Ivana Provedela. W doliczonym czasie pierwszej połowy Giaccherini zamienił się w asystenta. Dośrodkował w pole karne, piłka pechowo odbiła się od Matiasa Silvestre’a, a Stępiński z zimną krwią wykorzystał błąd stopera Empoli. Reprezentant Polski bardzo silnym strzałem z woleja umieścił piłkę w siatce. To szóste trafienie Stępińskiego w 21. występie w tym sezonie Serie A. Polski napastnik do goli dołożył jedną asystę.

Zmarnowana szansa

Kolega z Milanu chwali Piątka: zobaczycie, że strzeli mnóstwo goli Tiemoue Bakayoko... czytaj dalej » Piłkarze Chievo powinni schodzić do szatni, prowadząc 2:0, ale w ostatnich sekundach pierwszej połowy zdążyli jeszcze stracić koncentrację. Kontaktową bramkę, strzałem do pustej bramki, zdobył Francesco Caputo. Włoch wykorzystał mocne podanie po ziemi Giovanniego Di Lorenzo, które to z łatwością ominęło całą linię obrony gości. Caputo potrzebował tylko siedmiu minut po przerwie, by doprowadzić do remisu. Znów strzelił do pustej bramki, ale już tak łatwo nie było. Najpierw w świetnym stylu minął stojącego w bramce Chievo Stefano Sorrentino.

Zespół Mariusza Stępińskiego znajduje się w beznadziejnej sytuacji. Po 22. Kolejkach Serie A zajmuje dwudzieste miejsce w tabeli i ma tylko dziewięć punktów na koncie.