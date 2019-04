Strzelono najszybszego gola w historii Premier League

Podanie do tyłu ze środka boiska i nieudane wybicie piłki przez obrońcę to wszystko, co zdążyli zrobić gospodarze. Przejął ją Long, który podbiegł kilka metrów w stronę bramki i przelobował wychodzącego z bramki Bena Fostera.



Fastest Goal in PL History



Take a bow Shane Long #Saintsfcpic.twitter.com/AW8nT9jpNm — talkSAINTS (@talkSAINTS) 23 kwietnia 2019





Jak zmierzono, od pierwszego gwizdka minęło 7,69 s.



Poprzedni rekord należał do Ledleya Kinga, który uzyskał gola dla Tottenhamu Hotspur 9,9 sekundy po rozpoczęciu spotkania z Bradfordem w 2000 roku.

Bednarek walczy o utrzymanie

W wyjściowym składzie gości znalazł się Jan Bednarek. Jeśli Święci wygrają w Watfordzie, praktycznie zagwarantują sobie utrzymanie w ekstraklasie - będą mieli osiem punktów przewagi nad strefą spadkową na trzy kolejki przed końcem sezonu. Watford zajmuje ósmą lokatę i walczy o awans do europejskich pucharów.