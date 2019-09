Dokładne przyjęcie i uderzenie wolejem. Kolejna efektowna bramka "Lewego"

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Wysokie zwycięstwo Bayernu. Szósty gol Lewandowskiego Mimo szybkiej... czytaj dalej » Mistrzowie Niemiec zaczęli sobotnie spotkanie od szybko straconego gola. Potem zadawali ciosy już tylko oni. Skończyło się na sześciu, Lewandowski trafił na 5:1, w 78. minucie.

To nie była wcale łatwa sytuacja. Fakt, miejsca w polu karnym Polak miał sporo, bo obrońcy zapomnieli na chwilę o jego istnieniu. Potem wszystko wykonał jednak błyskawicznie, co okazało się być kluczem do sukcesu.

"Lewy" po centrze Thomasa Muellera, świetnie przyjął podanie prawą nogą, a potem momentalnie oddał strzał wolejem. Zmierzająca w światło bramki piłka odbiła się jeszcze od zawodnika gości i wpadła do siatki.

Sześć goli

Bayern rozegrał w tym sezonie trzy spotkania. Dla Lewandowskiego był to już szósty gol. Wcześniej dwukrotnie trafiał przeciwko Hercie Berlin (2:), a potem zaliczył hat-tricka w starciu z Schalke (3:0). W następnej kolejce, za dwa tygodnie, rywalem mistrzów Niemiec będzie RB Lipsk.