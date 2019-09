Krychowiak włączył turbo i strzelił czwartego gola w sezonie

05.09 | Co łączy Tomasza Kędziorę oraz Benjamina Verbicia, oprócz tego, że są przyjaciółmi i grają w Dynamie Kijów? Jest spora szansa, że w piątek zmierzą się w bezpośrednim starciu reprezentacji Polski i Słowenii w walce o punkty eliminacji Euro 2020. - Już od kilku tygodni jest to ciągły temat naszych rozmów - przyznał obrońca Biało-Czerwonych.

10.09 | Jerzy Brzęczek apelował, by rozsądnie oceniać aktualny potencjał zespołu narodowego. - My mieliśmy w składzie trzech piłkarzy z Championship, czyli tylko i aż drugiej ligi angielskiej, a w kadrze Austrii jest 18 piłkarzy z Bundesligi, a za chwilę bodajże 13 będzie grać w Lidze Mistrzów... Ja się krytyki nie boję, przyjmuję ją, ale naprawdę czasami potrzeba spokojnej i obiektywnej oceny - podkreślił.

Jeśli chodzi o dwumecz to na pewno ten punkt jest cenny. Oczywiście, jeśli chodzi o styl, to wiele pozostaje do poprawy, powinniśmy dużo zmienić - przy

Plan był taki, żeby wygrać i być drużyną, która będzie bardziej kontrolować to, co dzieje się na boisku. Na początku graliśmy na zasadzie dużego respektu dla przeciwnika. Daliśmy się zepchnąć dosyć głęboko. Trzeba było to zweryfikować i w drugiej połowie spotkanie było już bardziej wyrównane. Zabrakło nam spokoju w rozegraniu. Dużo było niepotrzebnych strat - przyznał.

10.09.2019 l - Chciałoby się więcej, ale nie ma co się załamywać. Wciąż mamy przewagę w tabeli - stwierdził po zremisowanym 0:0 z Austrią meczu Sebastian Szymański. Dla 20-letniego piłkarza Dynama Moskwa był to debiut w reprezentacji Polski.

Zmarnowany czas w Paris Saint-Germain już dawno poszedł w zapomnienie. Krychowiak znakomicie przepracował w Moskwie sezon 2018/19 i trafił do Lokomotiwu na stałe.

Krychowiak uspokaja. "Nie powinniśmy się martwić i niczego obawiać" Chociaż w... czytaj dalej » W Moskwie nie mogą się go nachwalić. Odkąd na początku lipca został wykupiony, niemal w każdym meczu udowadnia, że były to znakomicie ulokowane pieniądze. W klubowym plebiscycie z miażdżącą przewagą głosów Krychowiak został wybrany na piłkarza września.

Nie zwalnia tempa

Ale polski pomocnik ani myśli zwalniać tempa. W sobotę w meczu 9. kolejki rosyjskiej ekstraklasy pokazał się z jeszcze innej strony - jako sprinter i snajper w jednym.

W 20. minucie piłkę spod własnego pola karnego wybił Joao Mario, a w kółku na środku boiska głową strącił ją Fiodor Smołow. Najlepszym refleksem wykazał się Krychowiak, który mając pół boiska przed sobą, pognał na bramkę, ile sił w nogach, dystansując zaskoczonych obrońców z Soczi. Na koniec zapytał bramkarza gospodarzy, który ma wybrać róg, i strzelił nie do obrony tuż przy słupku.



Joao Mario-Smolov-Krychowiak.



Clinical break from Lokomotiv for their goal in the 1-0 win at Sochi today. pic.twitter.com/gk56evzXN0 — Liam Tyler (@tyler_lj) September 14, 2019





Dla Krychowiaka to czwarty gol w tych rozgrywkach. Po raz drugi w sezonie przesądził o zwycięstwie Lokomotiwu. W 4. kolejce w czwartej minucie doliczonego czasu gry strzelił gola na 2:1 z Samarą.

Lokomotiw jest czwarty w tabeli ze stratą trzech punktów do prowadzącego Zenitu Sankt Petersburg. Soczi utknęło w strefie spadkowej.