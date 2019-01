Bramkarz zaspał, piłka w siatce. Niewiarygodny gol z rzutu rożnego

Zawodnik AZ Alkmaar Oussama Idrissi popisał się sporym sprytem oraz jeszcze większymi umiejętnościami. Holender przymierzał się do wykonania rzutu rożnego, kiedy zauważył, że bramkarz Heerenveen wyszedł kilka metrów przed linię bramkową. Wówczas Idrissi zdecydował się na bezprośredni strzał. Piłka wpadła do siatki, a AZ wygrało 2:0.

Idrissi wykorzystał fakt, że piłkarze gospodarzy zajęci byli dyskusją z sędzią. W tym czasie golkiper Heerenveen Warner Hahn był pięć metrów przed linią pola bramkowego.

Wykonawca rzutu rożnego zmienił zdanie i zamiast dośrodkować, uderzył na bramkę. Zaskoczył wszystkich, najbardziej bramkarza. Tak Idrissi ustalił wynik na 2:0 dla Alkmaar.

PSV ucieka

Dla AZ była to dziewiąta wygrana w sezonie, która pozwoliła przesunąć się z w górę na czwarte miejsce w tabeli Eredivisie. Pozycje 3-7 w Holandii oznaczają po 34 kolejkach play-offy o prawo gry w eliminacjach do Ligi Europy. Rywale z Fryzji z kolei mają inne zmartwienia, bo zajmują jedenastą, bezpieczną lokatę, ale do strefy spadkowej mają tylko trzy punkty.

Na czele znajduje się PSV, które pokonało Groningen 2:1, powiększając przewagę nad Ajaksem do pięciu punktów. Piłkarze z Amsterdamu w weekend przegrali wyjazdową konfrontację z Feyenoordem 2:6.