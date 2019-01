Nawet brzuch Milika strzela gole. Awans Napoli w Pucharze Włoch

"My też gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!"....

Szkoleniowiec Napoli Carlo Ancelotti w pierwszym składzie wystawił Milika, natomiast na ławce rezerwowych usiedli m.in. Allan i Piotr Zieliński. Przez cały mecz przewaga gospodarzy nie podlegała dyskusji, choć goście dobrze się bronili i również stworzyli kilka sytuacji podbramkowych. Koniec końców, do ćwierćfinału Pucharu Włoch awansowali neapolitańczycy, którzy teraz zmierzą się z AC Milan.

Jedynego gola w pierwszej połowie strzelił Arkadiusz Milik. Była 15. minuta, gdy Lorenzo Insigne mocno dośrodkował wzdłuż linii bramkowej, a golkiper Gianluca Pegolo wybił piłkę, która trafiła wprost w nadbiegającego Polaka. Futbolówka odbiła się od brzucha snajpera i wpadła do bramki, dając tym samym prowadzenie gospodarzom. Oprócz byłego wychowanka Rozwoju Katowice do siatki mogli trafić wspomniany Insigne i Jose Callejon, ale zabrakło precyzji.

Przyjezdni odpowiedzieli w 35. minucie, gdy bramkarz David Ospina wybił piłkę przed siebie, co wykorzystali rywale, a konkretnie Manuel Locatelli. Jednak sędzia zdecydował się na weryfikację VAR i ostatecznie nie uznał gola - zdaniem arbitra Włoch pomógł sobie ręką przy przyjęciu.

W drugiej połowie piłkarze Sassuolo wzięli się do roboty i coraz częściej gościli pod polem karnym Napoli, jednak nie przyniosło to efektu w postaci gola. Tymczasem w 74. minucie zespół Ancelottiego podwyższył na 2:0 - tym razem Milik bardzo przytomnie zauważył wbiegającego w pole karne Fabiana Ruiza, wystawił mu piłkę, a Hiszpan nie zmarnował sytuacji oddając pewny strzał. Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie.

W innym spotkaniu Pucharu Włoch Inter Mediolan rozgromił na San Siro drugoligowe Benevento aż 6:2 (3:0). Po dwie bramki dla gospodarzy strzelili skrzydłowy Antonio Candreva i argentyński napastnik Lautaro Martinez. W kolejnej fazie rozgrywek Nerazzurri zmierzą się z Lazio.

Natomiast Fiorentina wygrała na wyjeździe z Torino 2:0 (0:0). Dwa gole dla triumfatorów w samej końcówce strzelił Włoch Federico Chiesa. Rywalem Violi będzie AS Roma lub Virtus Entella, które zmierzą się w poniedziałek na Stadio Olimpico.

SSC Napoli – Sassuolo 2:0

Inter Mediolan – Benevento 6:2

Torino – Fiorentina 0:2