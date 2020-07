Piłkarze wybrali Lewandowskiego. Konkurencja daleko w tyle

Głosy oddawano na piłkarzy z pola, nie uwzględniając bramkarzy.

Lewandowski sondę, której wyniki zaprezentowano w poniedziałkowym wydaniu magazynu, wygrał w cuglach. Zebrał 42,6 proc. głosów. Drugi Jadon Sancho z Borussii Dortmund ze swoim dorobkiem był daleko w tyle za Polakiem – 14,1 proc. Trzeci Joshua Kimmich, inny piłkarz Bayernu, uzbierał 12,2 proc. głosów.



"Nawet po dziesięciu latach gry w Bundeslidze Lewandowski wciąż ma niezaspokojony głód sukcesu, zwłaszcza goli. W tym sezonie po raz piąty wywalczył armatę dla najlepszego strzelca ligi, a nawet zbliżył się do rekordu wszech czasów Gerda Muellera z sezonu 1971/72 (40 goli), zdobywając 34 gole. Rywale z boisk Bundesligi doceniają jego osiągnięcie" – podsumował ostatnie osiągnięcia kapitana reprezentacji "Kicker".

Gazeta zacytowała również trenera FCB Hansa Flicka, który wystawił laurkę swojemu najcenniejszemu graczowi: "Jego wyczyn należy zmierzyć golami: 34 na boiskach Bundesligi, a łącznie, we wszystkich rozgrywkach, strzelił ich 51".

Wśród ekspertów od gry między słupkami zwyciężył kolega "Lewego" i Kimmicha Manuel Neuer (35,2 proc.).

Niedawno Lewandowskiego, który walnie przyczynił się do kolejnego tytułu mistrzowskiego dla Bayernu, wyróżnił związek zawodowy piłkarzy występujących w niemieckich ligach (VDV).