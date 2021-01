"Wyjątkowa rozmowa". Lewandowski o kulisach spotkania z Ronaldo

18.12 | Najcenniejsze nagrody mają dla Roberta Lewandowskiego kolosalne znaczenie. Do tego stopnia, że napastnik Bayernu Monachium po prostu zabiera je do domu. Tak było po finale Ligi Mistrzów. Nie inaczej też zrobił po tym, jak został wybrany Piłkarzem Roku w plebiscycie FIFA.

- Wygranie Ligi Mistrzów jest czymś, o czym marzy się od dziecka. W końcu udało nam się wygrać i to dla mnie znaczy bardzo dużo - powiedział Robert Lewandowski na ceremonii wręczania nagród UEFA.

Zobacz, co powiedział Robert Lewandowski po odebraniu trofeum dla Piłkarza Roku UEFA za sezon 2019/2020.

Napastnik Bayernu pierwszy raz wziął udział w gali, która organizowana jest od 2010 roku. W Dubaju zasłużenie otrzymał nagrodę Globe Soccer Awards dla najlepszego piłkarza minionych dwunastu miesięcy.

Podczas gali odbywającej się w efektownej scenerii przed jednym z budynków przyznano też wiele innych nagród. Edycja szczególna - wyróżniono również gracza za całokształt w XXI wieku. Nagrodę dla piłkarza drugiego dziesięciolecia tego wieku ("Player of the Century") otrzymał Ronaldo. Lewandowski z kolejną prestiżową nagrodą. "Marzenia się spełniają" Robert... czytaj dalej »

"Znamy się od dawna"

Po ceremonii kamera uchwyciła moment, w którym napastnik Bayernu i snajper Juventusu ucięli sobie pogawędkę.

- Rozmawiałem z Ronaldo po gali. Pogratulował mi trofeów z minionego sezonu i ogólnie moich osiągnięć w 2020 roku - wyznał Lewandowski w rozmowie z tygodnikiem "Sport Bild". - Obaj jesteśmy doświadczonymi piłkarzami i znamy się od dawna - ale to była bardzo dobra, wyjątkowa rozmowa - podkreślił Polak, który w minionym sezonie wygrał wszystko, co było do zdobycia.

Sięgnął z Bayernem po triumf w Lidze Mistrzów, niemieckiej ekstraklasie i Pucharze Niemiec, w każdych rozgrywkach będąc najlepszym strzelcem. W Bundeslidze zdobył 34 bramki, w Champions League - 15, zaś w krajowym pucharze sześć. Ponadto cieszył się również z triumfów w Superpucharze Europy i Superpucharze Niemiec.

"Lewy" uważa, że wkrótce w jego ślady może pójść kolega z drużyny Joshua Kimmich. - Myślę, że da radę. Ufam Jo - powiedział.

- W Niemczech jest wielu utalentowanych młodych zawodników. Teraz to od nich zależy, co zrobią, ale będę trzymać za nich kciuki. Dla Niemiec też byłoby to wspaniałe - dodał.

Otwarty na nowy kontrakt

Z Monachium Polak na razie nie zamierza się ruszać. Jego obecny kontrakt z mistrzami Niemiec wygasa w 2023 roku.

- Czuję się bardzo dobrze w Bayernie, nie myślę o zmianie. Mój klub jest najlepszy na świecie. Wygrywamy razem i rozwijamy się dalej, jeszcze nie dotarliśmy na szczyt - podkreślił.