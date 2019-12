Kibice protestowali, przerwano mecz. Zamieszanie w Bordeaux

Starcie na Matmut Atlantique rozpoczęło się o godzinie 19.00, lecz nim piłkarze obu klubów na dobre się rozegrali, zmuszeni byli opuścić boisko.

Po około dziesięciu minutach rywalizacji znajdująca się za jedną z bramek grupka ultrasów Bordeaux próbowała przebić się przez ochroniarzy i wtargnąć na boisko. Wtedy też sędzia Clement Turpin zdecydował się wstrzymać mecz.

Źródło: Getty Images sędzia Clement Turpin wstrzymujący mecz Girondins de Bordeaux - Nimes

Powodem wybuchu agresji kibiców miało być zabranie im banera krytykującego prezydenta klubu Frederica Longuepe'a. "Przeciwko King Street oraz Longuépée i Thiodet, ich dwóm kukiełkom" - tej treści napis znalazł się na transparencie, który stał się kością niezgody. King Street to amerykańskie przedsiębiorstwo, do którego należy 86 procent akcji klubu. Antony Thiodet to z kolei osoba odpowiedzialna w klubie za dystrybucję biletów.

Jak poinformował "Le Parisien", Bordeaux trawi obecnie konflikt właścicielski między wspominanym King Street a francuską firmą GACP, która przez lata zarządzała klubem. Z tego też powodu kibice nie są pewni przyszłości swojej ukochanej drużyny i dlatego bardzo otwarcie wyrażają swoje niezadowolenie.



Bordeaux's match with Nimes has been halted as the club's ultras have invaded the pitch, demanding to speak to the board about problems with club ownership pic.twitter.com/fX4IpFfaLp — Goal (@goal) December 3, 2019





Do gry wkroczył nawet bramkarz

Zamieszanie z ultrasami Bordeaux trwało ostatecznie około 20 minut, w trakcie których rozmawiał z nimi i starał się opanować zamieszanie nawet bramkarz zespołu Benoit Costil. Ostatecznie ochrona oddała niezdyscyplinowanym fanom baner, dzięki czemu piłkarze mogli z opóźnieniem, ale w końcu wrócić do gry.