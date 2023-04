Real powalony przez jednego zawodnika. Pierwszy taki mecz od 76 lat

Real we wtorek był bezradny, a Castellanos okazał się jego katem. Dwa gole strzelił w pierwszej połowie, zaraz na początku drugiej skompletował hat-tricka, a potem trafił po raz czwarty. Potrzebował do tego 62 minut. W 71. minucie został zmieniony, z murawy zszedł jako bohater.

W całym meczu oddał sześć strzałów na bramkę gości, z czego pięć było celnych.

Jego skuteczność ma prawo zaskakiwać. We wcześniejszych 28 ligowych spotkaniach, w których wybiegł na boisko, trafił do siatki tylko siedem razy.

Dziesięć lat po kanonadzie Lewandowskiego

Cztery gole wbite Realowi to wyczyn, którym pochwalić może się niewielu piłkarzy. Jeden z nich to zawodnik szczególnie bliski sercom polskich kibiców.

Mowa oczywiście o Robercie Lewandowskim, który zaliczył "czteropak" przeciwko Królewskim w starciu Ligi Mistrzów jako gracz Borussii Dortmund. Co ciekawe, w poniedziałek minęło dokładnie dziesięć lat od tamtego wydarzenia.

Do wtorku żadnemu innemu zawodnikowi nie udało się powtórzyć tego, co zrobił polski napastnik.

W lidze nie widziano tego 76 lat

Jak podaje serwis statystyczny Opta, Castellanos to pierwszy zawodnik w XXI wieku, który strzelił madrytczykom cztery gole w meczu ligowym. Poprzednio zrobił to Esteban Echevarria, który w 1947 roku popisał się jeszcze lepszym osiągnięciem. Do siatki trafił pięciokrotnie, a jego Oviedo wygrało 7:1.



4 - Valentín Castellanos has become the first player to score four goals in a single LaLiga game against Real Madrid in the 21st century. Galactic. pic.twitter.com/eXCtfb5tgj — OptaJose (@OptaJose) April 25, 2023

Castellanos urodził się w argentyńskim mieście, jego droga do Hiszpanii prowadziła przez występy w Chile, Urugwaju i Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, oficjalnie jest zawodnikiem New York City FC. Z klubu MLS trafił do Girony przed tym sezonem na okres rocznego wypożyczenia.

Fachowy serwis Transfermarkt wycenia go na dziesięć milionów euro.