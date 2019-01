Alarm w Turynie. Juve potrzebuje środkowego obrońcy

Bonucci i Chiellini to nie tylko główni obrońcy Juve, ale także reprezentacji Włoch. Wielu ekspertów uważa ich również za najbardziej zgranych defensorów na świecie. Jose Mourinho twierdził, że ci panowie mogą uczyć gry obronnej na Harvardzie.

Opluty sędzia, obrzucony autokar. W Rzymie puściły nerwy Kompromitująca... czytaj dalej » Niestety dla Juventusu, ale drużyna jakiś czas będzie musiała sobie radzić bez nich. Jako pierwszy urazu doznał w niedzielę w meczu ligowym z Lazio Bonucci, który uszkodził więzadła w stawie skokowym. Ucierpiał we własnym polu karnym, kiedy wślizgiem próbował powstrzymać jednego z piłkarzy gospodarzy. Ma pauzować do końca marca. "Stara Dama" wygrała szczęśliwie 2:1.

Czarna środa Juventusu

W środę było dużo gorzej. Nie dość, że mistrzowie Włoch odpadli z Coppa Italia, doznając sromotnej klęski z Atalantą w Bergamo aż 0:3, to jeszcze stracili kolejnego gracza, wspomnianego wyżej Chielliniego. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jego przerwa. - Zawodnik doznał urazu łydki. Bez względu na to ile będzie pauzować, mamy na jego miejsce Martina Caceresa – powiedział po meczu trener Massimiliano Allegri. 31-latek został do końca sezonu wypożyczony z Lazio, ale włoska prasa twierdzi, że to za mało. „Stara Dama” zamierza w ostatnim dniu okienka transferowego ściągnąć jeszcze jednego piłkarza.

Według „Sky Italia” do Juventusu ma trafić Bruno Alves z Parmy. 37-latek wystąpił w tym sezonie w 20 meczach Serie A. Strzelił dwa gole. Jest wyceniany na dwa miliony euro. Taka kwota dla klubu z Turynu nie będzie żadną przeszkodą.