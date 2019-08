Kibice będą milczeć. Gikiewicz nie chce protestu

Nie odbieram nieznanych numerów, Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt. Nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie wypuszcza. Jak usłyszałem głos, to już trenera poznałem, mimo że wcześniej nie znałem go osobiście. Bardzo się ucieszyłem. Przed rewanżowym meczem barażu czytałem, że kto inny ma przyjechać w miejsce Wojtka Szczęsnego, więc nie liczyłem na powołanie. Zarezerwowałem już nawet wakacje. Kadra przyjęła mnie sympatycznie - powiedział przed zgrupowaniem kadry Rafał Gikiewicz. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

RB Lipsk nie cieszy się popularnością w Niemczech. Sympatycy innych klubów podkreślają, że to "sztuczny" zespół, zbudowany wyłącznie dzięki pieniądzom, bez historii i tradycji.

Kwadrans milczenia

Kibice Unionu zapowiedzieli, że wyrażą swój sprzeciw wobec rywali w rozpoczynającym się w niedzielę o godz. 18 meczu w stolicy, zachowując milczenie przez pierwszy kwadrans.

Nie podoba się to piłkarzom, którzy liczą na wsparcie swoich fanów. Głosu w sprawie nie bał zabrać się bramkarz beniaminka Rafał Gikiewicz.

- Planowany przez was bojkot przez pierwsze 15 minut nie jest dobry dla nas, piłkarzy. Przygotujcie lepiej jakąś choreografię albo coś innego zamiast tego. My, zawodnicy, i wy, kibice, musimy pokazać rywalom, że to nasz teren, nasz dom. Oni muszą poczuć: "Witamy w piekle" - napisał na Instagramie 31-letni Polak.



View this post on Instagram Liebe Fans, am Sonntag werden wir alle einen historischen Moment erleben! Wir haben in der letzten Saison sehr hart für diesen Moment gearbeitet! Wir alle, auch Ihr! Für alle Unioner ist das ein besonderer Moment! Euer geplanter Boykott in den ersten 15 Minuten ist nicht gut für uns Spieler. Ihr könnt gerne eine Choreo oder sonst etwas machen. Wir Spieler, zusammen mit Euch Fans, müssen unseren Gegnern zeigen, dass das UNSER Platz ist, UNSER Haus! Sie müssen spüren „Wellcome to Hell“, dass es NIE einfach ist gegen uns zu spielen. Fans, das ist meine persönliche Meinung! Ich bin Ausländer und es interessiert mich nicht, wer unser Gegner ist! Ich will einfach nur MIT EURER HILFE gewinnen. Ihr könnt alles machen, aber ein Boykott wird uns nicht helfen. Wir brauchen Eure Euphorie, Eure Gesänge, Eure Anfeuerungen!!! Alles Liebe Euer Giki A post shared by Rafal Gikiewicz (@rgikiewicz) on Aug 12, 2019 at 3:06am PDT

Potrzebne wsparcie

- Możecie zrobić wszystko, co chcecie, ale bojkot nam nie pomoże. Wasza euforia, wasze przyśpiewki i okrzyki są nam potrzebne - dodał Gikiewicz.

To niejedyny piłkarz Unionu, który wyraził dezaprobatę w całej sprawie. Wcześniej w podobnym tonie wypowiedział się obrońca Christopher Lenz.

- Oczywiście jesteśmy za tym, żeby nasi kibice zagrzewali nas do walki. W poprzednim sezonie widać było w meczach z Hamburgiem czy Magdeburgiem, że gdy mamy za plecami fanów, jest nam trochę łatwiej - podkreślił 24-letni piłkarz.

Pierwsza kolejka Bundesligi rozpocznie się w piątek, kiedy broniący tytułu Bayern Roberta Lewandowskiego podejmie Herthę Berlin.