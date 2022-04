Ponad miliard euro strat niemieckich klubów

Stwierdzono, że łączne przychody ligi spadły do 4,05 mld euro w sezonie 2020/21. Kluby płaciły łącznie 1,3 miliarda euro różnych podatków i ceł. Raport precyzuje, że liczba zatrudnionych pracowników w obu ligach spadła o 50 procent do 26 183 osób.

"Przychody z biletów spadły o 95 procent"

Lewandowski poobijany, zagra w sobotę? Trener Bayernu przekazał nowe wieści Robert... czytaj dalej » "Po sezonach 2019/20 i 2020/21, na które duży wpływ miała pandemia COVID-19, spadek przychodów w niemieckiej zawodowej piłce nożnej wyniósł już ponad miliard euro. Całkowite przychody Bundesligi i Bundesligi 2 spadły do 4,05 euro miliarda w sezonie 2020/21" - głosi raport.



Jednym z głównych powodów drastycznego zmniejszenia przychodów był fakt, że większość meczów rozgrywano bez udziału kibiców, a sprzedaż biletów spadła aż o 95 procent.



"Z uwagi na to, że większość meczów rozgrywano bez udziału publiczności, same przychody z meczów Bundesligi i Bundesligi 2 - które obejmują głównie sprzedaż biletów - spadły o około 95 procent w porównaniu z ostatnim sezonem przed pandemią: z około 650 milionów euro w sezonie 2018/19 do tylko 35,5 mln euro w zeszłym" - podaje raport DFL.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski, Marco Reus i Erling Braut Haaland to gwiazdy Bundesligi

"Pandemia wywarła dramatyczny wpływ"