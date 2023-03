Trzy gole w trzy minuty. "Zapamiętajcie to nazwisko"

Video: tvn24

Piątkowski o wewnętrznym sparingu reprezentacji

29.05 | Kamil Piątkowski stawia pierwsze kroki w reprezentacji Polski. Przyznał, ze treningi przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy to coś zupełnie innego niż te, do których przyzwyczaił się w ekstraklasie. - Staram się dostosować i myślę, że fizycznie wygląda to coraz lepiej - powiedział.

